阿尔瓦雷斯轰出“反败为胜的再见本垒打”……休斯敦太空人队在ALDS首场比赛中获胜. October. 13, 2022 07:59. by 任寶美 bom@donga.com. 刷新美国职业棒球大联盟（MLB）美国联盟（AL）赛季最多本垒打记录（62个）的艾伦•泽基（30岁•纽约洋基队）12日举行了本赛季首场季后赛比赛。但凭借当天的本垒打，最威名大显的不是泽基，而是约旦•阿尔瓦雷斯（25岁•休斯敦太空人队）。 当天，阿尔瓦雷斯在主场美汁源球场举行的与西雅图水手队的美国联盟分区赛（ALDS•5战3胜制）第1场比赛中，在球队以5比7落后的第9局下半局，在2人出局1、2垒有人的情况下，击出了再见三分全垒打（也叫终结本垒打）。 据MLB官方网站MLB.com透露，在该本垒打出现之前，西雅图水手队获胜的概率是91%，但阿尔瓦雷斯通过一次挥棒将这一概率变成了零。在此前的MLB季后赛历史上，从没有出现过如此大幅颠覆胜利概率的比赛。 当天，洋基队在主场洋基体育场以4比1反败为胜，但泽基没有击出安打，只贡献了1个四坏球上垒、3个三振的平庸数据。取而代之的是哈里森•贝德（28岁）和安萨里•里佐（33岁）各击出一个本垒打，使洋基队时隔2年首次在季后赛上取得胜利。 而在今年首场国家联盟（NL）分区赛（DS）比赛中，“本垒打击球手”布莱斯•哈珀（30岁）在381天后留下了牺牲触击记录等，每当需要时都会通过团队配合得分，最终费城费城人队以7比6的险胜“卫冕冠军”亚特兰大勇士队，拿下系列赛首场比赛胜利。 在美职棒大联盟韩国球员中唯一坚守季后赛舞台的金河成（27岁•圣地亚哥教士队）当天在客场与洛杉矶道奇队的国家联盟分区赛（NLDS）第一场比赛中取得了4次有效击球、1支安打、得1分的数据，但未能阻止球队以3比5败北。

한국어