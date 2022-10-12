“还不是最糟糕的时候”……国际货币基金组织预告明年经济暗淡. October. 12, 2022 07:43. . 国际货币基金组织预测，明年韩国经济增长率将比当初预想的低0.1个百分点，仅为2.0%。除去发生新冠疫情的2020年，这是10年来的最低值。该组织预测，美国、欧元区、中国明年的增长率也将分别停留在1%、0.5%、4.4%左右，并表示：“最坏的情况还没有到来。”在这种情况下，韩国的贸易收支年度赤字历史上首次超过了300亿美元。受美国对华半导体制裁导致世界半导体企业股价暴跌的影响，昨天韩国综合股价指数跌破2200点，韩元兑美元的汇率飙升至1430韩元比1。 国际货币基金组织把明年世界经济增长率预测值下调0.2个百分点至2.7%，其理由是高物价、中国房地产暴跌、乌克兰战争长期化。意思是说，在通货膨胀持续的情况下占中国经济30%的房地产市场正在动摇，俄罗斯对天然气的控制使欧洲经济陷入困境。这也意味着明年韩国的主要贸易对象国都将经历严重的停滞，因“王子美元”引起的汇率不稳定和高进口原材料价格将持续下去。 韩国经济面临危机的征兆也越来越明显。截至上月，贸易收支连续6个月出现逆差，本月1日至10日也出现38亿美元的逆差。进入今年以来，累积的贸易赤字增加到327亿美元，自全球金融危机后14年来首次出现年度赤字的可能性进一步增大。 这不仅仅是实体经济的问题。此次危机是20世纪70年代式的滞胀（经济停滞中的物价上涨）、20世纪90年代末的亚洲外汇危机、2008年的全球金融危机重叠的复合危机。美元见底的多个新兴国家正在向国际货币基金组织请求提供救济金融，最近经历英镑暴跌事态的英国国债价格再次暴跌，金融危机即将到来。 世界已经进入了高利率、高物价、高汇率的“新常态”时代。如果承受着经济萧条和失业率增加的风险不提高利率，物价和汇率也将岌岌可危。再加上出口主导型韩国经济被夹在美中技术霸权战争的缝隙中，被国际原材料价格上涨所困扰。有人警告说，如果不能明智地应对此次危机，韩国经济将陷入结构性低增长的泥潭。只有所有经济主体下定决心，稍微再承受一些困难，才能度过危机。

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