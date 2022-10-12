尹锡悦就重新部署战术核武器表示“正在倾听韩美各种意见”. October. 12, 2022 07:43. by 洪壽英 gaea@donga.com. 尹锡悦总统11日就朝鲜核武器和导弹威胁高度化后重新部署战术核武器的主张表示：“正在认真听取和研究韩国和美国朝野的各种意见。” 尹锡悦当天在去龙山总统室大楼上班的路上表示：“这个问题，我作为总统，现在不宜这样那样地公开表明立场。”他同时就朝鲜的威胁强调：“以坚实的韩美同盟和韩美日安保合作为基础，构建非常坚固的应对体系，做好应对和应对。” 尹锡悦还表示：“朝鲜现在不断开发和升级核武器，不仅对韩国，还对全世界进行核威胁，”“（朝鲜）没有任何东西可以通过核获得。” 尹锡悦当天的讲话与之前在重新部署战术核武器上明确划清界限的立场多少有些不同。此前，他在8月就任100天的记者招待会上就部分人主张拥核一事表示：“NPT（《不扩散核武器条约》）体制是永久世界和平非常重要和必需的前提，”“无论发生什么情况，首先应进一步实效化并加强延伸威慑。” 在朝鲜通过“核先发制人攻击法制化”和接连发射弹道导弹，使针对韩国的战术核武器威胁达到高潮的情况下，尹锡悦的表态是否会引发对核武装论的重新讨论备受关注。但总统室相关人士表示：“现在很难断定会出现什么局面，所以可能包括这一点，”“这和迄今为止的立场没有太大的变化。”

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