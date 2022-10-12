拜登：“将提前向乌克兰提供尖端防空导弹援助”. October. 12, 2022 07:43. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 俄罗斯总统普京因克里米亚大桥发生爆炸而对乌克兰全境进行导弹攻击报复后，美国总统拜登当地时间10日表示，将提前向乌克兰支援尖端防空导弹。乌克兰总统泽连斯基当天表示，“要让俄罗斯军队更加痛苦”，预告将对普京总统的报复进行反报复。俄罗斯表示，将回击西方扩大对乌克兰事态的介入。 美国白宫当天表示：“拜登总统在与泽连斯基总统的通话中承诺，将继续向乌克兰提供包括尖端防空系统在内的支援。”美国正在考虑提前向乌克兰支援6套远程地对空导弹系统“NASAMS”。据悉，乌克兰还要求美国等西方国家支援F15战斗机等阻止俄罗斯空袭的攻击武器。俄罗斯驻美大使阿纳托利·安东诺夫表示反对称：“西方的援助进一步增加了俄罗斯和北约之间发生冲突的危险。”

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