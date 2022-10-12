时隔3年再次在华盛顿举行的韩国文化庆典. October. 12, 2022 07:44. by 申亚衡记者 abro@donga.com. 为纪念韩美建交140周年，宣传韩国文化的“韩国文化庆典DC2022”于当地时间10日在美国首都华盛顿的乔治华盛顿大学开幕。此次庆典将举行到下月1日，将举行韩服时装秀、韩纸展示会、韩国文学之夜、韩国电影上映会、驻美大韩帝国公使馆特别展“首任驻美公使朴定阳”等。因新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情而中断的活动时隔3年重新启动。 当天，由韩国驻美大使馆和文化体育观光部主办的开幕式上，文化体育观光部长官朴宝均、美国民主党众议员唐纳德•贝尔（弗吉尼亚州）、美国商务部副部长助理马克•金等两国政界人士和文化艺术相关人士等40多人出席。 开幕式庆祝演出时，国技院所属跆拳道示范团进行了比赛。纽约的K-POP舞蹈队“I Love Dance”、韩国传统艺术院Di Dim Sae、华盛顿四物打击乐等也进行了祝贺演出。闭幕式上，韩国国立现代舞蹈团和美国华盛顿芭蕾舞团以“韩美友好之夜”为主题进行了联合表演。 朴部长在祝词中表示：“6•25战争当时，得益于美国人的牺牲，韩国实现了产业化和民主化，现在正在开启文化繁荣的时代”，“很高兴在19世纪末韩国自主独立外交的前沿基地华盛顿举行丰富多彩的文化交流庆典。”贝尔议员表示：“在美国应对包括中国在内的全球挑战的过程中，与韩国的合作是最重要事项的之一。”

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