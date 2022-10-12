ZOZO锦标赛明日开打，金柱亨挑战PGA巡回赛两周连续夺冠. October. 12, 2022 07:43. by 姜泓求 windup@donga.com. 金柱亨（20岁•照片）将出战从13日开始在日本千叶县印西市的阿卡迪亚高尔夫习志野乡村俱乐部（70杆）举行的美国职业高尔夫（PGA）巡回赛ZOZO锦标赛，挑战连续两周的冠军。据悉，此次大赛是2019年“高尔夫皇帝”泰格•伍兹（47岁•美国）创造巡回赛最多胜记录（82胜）的比赛。 在10日结束的PGA巡回赛圣地兄弟会儿童医院公开赛上，金柱亨创下了巡回赛历史上第二年轻（20岁零3个月19天）和历史上第三个无柏忌冠军。11日，PGA巡回赛官网公布了预测ZOZO锦标赛冠军候选人的力量排名，将金柱亨推到了第2位。这一排名比去年该大赛的冠军、日本选手松山英树（30岁）高出一个名次。PGA巡回赛方面表示，“金柱亨真的很厉害。特别是他虽然成功了，但是不失谦逊的样子非常鼓舞人心。” PGA巡回赛在官方社交网络服务（SNS）上传了金柱亨从日本机场入境的视频，表现出了高度关注。体育博彩网站“Action Network”预测称，此次大赛中金柱亨的夺冠赔率是所有选手中第二低的，为+1600（投注100时可以拿到1600），夺冠概率很高。 PGA巡回赛和Action Network将任成宰（24岁）指定为本次大赛夺冠可能性最大的选手。任成宰在此次大赛中排名第一，Action Network赔率+900（投注100时可以拿到900），冠军赔率最低。PGA巡回赛方面预测称，“虽然任成宰是从7月末开始最火热的选手之一，但是他上一次夺冠已经是一年前的事情了。”任成宰在2021~2022赛季最后5场比赛中3次并列亚军。他在圣地兄弟会儿童医院公开赛上也获得了第7名，一直接近冠军。在2019年该大赛上他也获得了并列第三名。金柱亨和任成宰将在第1、2轮比赛中与澳大利亚的卡梅隆•戴维斯（27岁）同组进行比赛。 金时沅（27岁）、李京勋（31岁）也将参加本次比赛。如果4名韩国选手中有1人能在在此次大赛上夺冠，就可以看到PGA巡回赛历史上韩国选手首次连续2周夺冠的场面。到目前为止，在PGA巡回赛上，共有9名韩国选手获得了23个冠军，但至今为止还没有出现过连续2周夺冠的情况。本次大赛不设中途淘汰线（前两轮之后被淘汰任何选手），共有78人参赛。虽然世界排名前五的选手都不参赛，但世界排名第6位的赞德•谢奥菲勒（29岁）、排名第9位的科林•森川（25岁•以上美国）等将出战。

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