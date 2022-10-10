9月服务物价上涨4.2%，创21年来最高……韩国银行有可能追加“大步伐”上调基准利率. October. 10, 2022 07:59. by 世宗=朴熙昌记者、尹多彬记者 ramblas@donga.com,empty@donga.com. 5%左右的物价上涨率已经持续5个月，消费者经常消费的加工食品10种中有7种价格上涨。上个月，包括外出就餐在内的服务物价比一年前上涨了4%以上，创下了21年来的最高增幅。随着高物价状况的持续，再加上美国加快上调利率的速度，预计韩国银行将于12日再次采取“大步伐”（基准利率上调0.5个百分点）。 ○ 服务物价上涨率连续3个月保持在4%以上 韩国消费者资源价格信息综合门户网站“真实价格”9日显示，上个月32种多消费加工食品中有22种（68.8%）的价格比前一个月有所上涨。价格上涨率最高的项目是辣椒酱，上涨了11.7%。辣椒酱方面，主要制造商的出厂价上涨，再加上流通企业打折活动结束，影响也很大。其后依次为可乐（9.6%）、金枪鱼罐头（5.9%）、蛋黄酱（5.1%）、方便面（4.8%）、汤（4.6%）、鱼饼、方便米饭（3.1%）。 包括外出就餐在内的服务物价也大幅上涨。统计厅最近公布的《9月消费者物价动向》显示，上个月服务物价比一年前上升了4.2%。这是自2001年10月（4.3%）以后的最大涨幅。服务物价上涨率在今年7月14年来首次上升到4%后，连续3个月保持在4%以上。 服务物价调查对象148个品种中，价格比一年前上涨的品种达83%（123个）。国内团体旅行费上涨24.7%，涨幅最大，国际机票（18.0%）、客轮船票（15.6%）、代驾费（13.1%）、国内机票（11.5%）等涨幅超过10%。在外就餐品种中，汉堡（13.5%）、排骨汤（12.9%）、紫菜包饭（12.9%）、炸酱面（12.2%）、醒酒汤（12.1%）等价格大幅上涨。服务价格一旦上涨就不会轻易下降，持续影响整体物价。但是政府预测，本月内物价将达到顶点。副总理兼企划财政部部长秋庆镐6日表示：“最晚10月物价会达到顶峰的‘10月顶点论’不会有太大的变化。” ○ 韩国银行有望第二次迈出“大步伐” 随着物价持续居高不下，韩国银行在12日召开的金融货币委员会上把基准利率上调0.5%的预测更加有力。韩国银行总裁李昌镛最近在国会等场合表示：“我们（韩国银行）曾预测美国联邦储备委员会今年底的最终利率为4%，但现在已经上升到4.4%以上，明年最终利率的预测值也升至4.6%，”“上调（国内基准利率）0.25个百分点的前提条件发生了很大变化。”在美国连续4次采取“巨大步伐（基准利率上调0.75%）”的可能性较大的情况下，如果韩美利率差距拉开至1个百分点以上，不仅是汇率，物价上涨的压力也会更大。 对外经济政策研究院院长金兴钟（音）指出：“即使韩国银行不像美国那样上调0.75个百分点，也不得不在一定程度上提高利率，”“重要的是打击民间的期待通货膨胀率上升心理。”消费者对一年后物价水平的预测值——预期通货膨胀率在上个月为4.2%，连续两个月呈下降趋势，但仍然维持着较高的水平。

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