韩国战争时期上映的《洛东江》时隔70年复原上映. October. 08, 2022 07:34. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 6日晚，在举行第27届釜山国际电影节的釜山海云台区电影殿堂，电影《洛东江》首次向大众公开。该片长44分钟，制作于1951年6•25战争（韩国战争）时期，1952年在釜山等岭南地区电影院上映。这是一部具有里程碑意义的作品，表明即使面临战争艺术家们依旧对创作活动倾注热情。韩国影像资料院最近挖掘了资料院保存库中的电影原版胶片，并成功复原。 全昌根导演执导的这部电影是6•25战争当时制作的14部韩国故事影片之一，继2013年《太阳街》（1952年）和2020年《三千万花束》（1951年）之后，这是第三部被发掘出来的影片。而且与之前发掘的两部相比，是唯一一部没有影像和声音损失的电影，因此被评价为具有很高的记录价值。 电影强调题目是“洛东江”，以悠然自得的洛东江各处为开端。接着，身穿素服的女舞蹈家赵勇子老师来到江边表演舞蹈。这时流淌的合唱曲是《洛东江》。以“看啊，伽倻、新罗辉煌的历史”开头的歌曲，蕴含着洛东江悠久的历史和6•25战争当时发生在洛东江的惨状。 黑白有声电影的前半部分展现了赤裸着跳进洛东江玩耍的孩子们天真烂漫的样子等洛东江一带居民和平的日常生活。主人公日令（李泽均饰）自豪地介绍了洛东江的历史。但是1950年8月朝鲜军在洛东江所有战线上发动攻势后，洛东江一带成了废墟，日令为了保卫祖国而参战。妻子玉男（崔智爱饰）等待离开的丈夫，在轰炸中丧子。在各个地方都插入了实际战斗场面，如实地展现了战争的惨状。 在复原过程中，尹伊桑先生制作电影音乐的事实被曝光，引起了很大的关注。尹老师在诗人李殷相的同名诗中，创作了三个版本的主题曲《洛东江》中电影中第一首出现的歌曲。据分析，电影中播放的管弦乐曲是1956年尹先生作曲的管弦乐曲《洛东江诗》的原型。

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