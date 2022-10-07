拜登致信尹锡悦称“围绕通胀法案畅开磋商”……解释为“关照韩国”还为时过早. October. 07, 2022 07:31. . 美国总统拜登在致尹锡悦总统的亲笔信中说：“我非常了解对削减通货膨胀法案的担忧。韩美之间将以坦诚、开放的心态继续进行磋商。”韩国总统弘报首席秘书金恩慧解释称：“这表明了今后将关照韩国企业的意志。”在这种情况下，美国财政部表示，为了制定削减通胀法案的详细实施程序，将着手收集意见，因此，韩国产电动车歧视争议能否得到解决备受关注。 拜登总统的亲笔信作为随时可以通话的同盟国首脑之间的沟通方式，多少有些不自然。因此，有观察人士说，这可能是为了平息韩国在野党提出的“外交惨案”争议而做出政治努力的结果。对于没有提出具体的解决方法或探索方向性的信息，难以轻易点头认可。因为这只是美国总统亲自表明的意向，今后美国会采取什么样的具体措施还有待观察。 韩国政府内外有观察人士认为，拜登政府的态度已经摆脱了此前美国当局对韩国提出问题表示“理解忧虑”态度的水平，现在已向“寻求解决方法”的方向转变。事实上，美国国内担心因削减通胀法与同盟不和谐的呼声也越来越高。《华尔街日报》报道说：“削减通胀法引起了亚洲和欧洲同盟国的愤怒，在旨在牵制中国的同盟之间加剧了紧张。” 正好美国财政部将在年末之前为实施削减通胀法案征求意见，其项目中包括歧视韩国产的核心“北美产”的地区范围和“最终组装”的定义等争论焦点。如果国会不修改削减通胀法，行政部门在法律实施过程中能发挥多大的灵活性还是个疑问。作为韩国政府，不仅要通过韩美磋商机制，还要通过多种渠道提出纠正意见，并最大限度地反映出来。 在美中战略竞争演变成全方位霸权战争的情况下，拜登政府主张为牵制中国而团结同盟和友邦。虽然眼下面对中期选举，很难无视国内“美国第一”风潮，但也不能放任同盟背道而驰的事态发生。但即便如此，也不能轻易断定美国会“关照韩国”。为了不让美国今后被保护主义所左右，也不应该排除对违反世界贸易组织和自贸协定的原则性应对。

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