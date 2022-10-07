美联储人士断然拒绝调整利率上调速度的期待. October. 07, 2022 07:33. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国联邦储备委员会有可能调整利率上调速度的期待在市场上扩散后，美联储理事们强调了遏制通货膨胀的意志，断然拒绝了市场的期待。 旧金山联储主席玛丽·戴利当地时间5日在接受彭博电视台采访时表示：“我们依赖经济指标。如果经济指标显现我们应该看到的东西，到时候（利率上调幅度）就会下调，”“当指标没有显现时，我们应该继续做我们正在做的事情。”彭博社分析说，戴利的意思是“难以退出美联储的‘巨大步伐（0.75%）’行动”。 圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德在上周标准普尔500指数创下年中最低值等持续暴跌时曾表示：“市场消化了（美联储上调利率的信息）并作出了正确的解释。” 市场之所以对美联储的政策转换抱有希望，是因为英国和澳大利亚央行为了解决严重的金融危机的燃眉之急，紧急转向了放宽紧缩政策的“鸽派行动”。 由于对美联储政策转换的期待感，纽约股市连续两天上涨。但随着美联储人士的强硬利率上调基调持续，5日一致小幅下跌。

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