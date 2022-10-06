成为“未来科学韩国”主角的发明希望之星. October. 06, 2022 07:51. by 池明勳 mhjee@donga.com. 第43届全国学生科学发明竞赛颁奖仪式于5日下午2时在大田国立中央科学馆科学厅举行，获奖者等180多人参加了颁奖仪式。由科学技术信息通信部主办、东亚日报社和国立中央科学馆主管的该大会一直被评价为全国最高水平的小学、初中、高中发明竞赛。 来自全国17个市道的13880人参加了此次比赛。参展作品以创意性、探索性、实用性、努力度、经济性为标准，经过专家们严格、公正的审查，包括国务总理奖在内的10名最优秀奖、50名特别奖、100名优秀奖、137名鼓励奖等共299人获奖。 忠清北道清州市忠北科学高中1年级学生李浩善（16岁）开发出“可以轻易确认隐形眼镜的内外翻转情况的盒子”，获得了总统奖。庆尚南道昌宁郡游渔小学三年级学生文在仁（9岁）曾获得国务总理奖，该学生发明了“消除结水担忧，提高清洁度的净水器出水口”。 获奖作品将从今年12月开始在各市道教育科学研究院巡回展示。国立中央科学馆馆长李锡来（音）表示：“据我所知，评委们高度评价了两件作品的商品性，正在试探企业的商品化”，“期待更多的学生对发明产生更多的关心。”从1979年第一届大赛开始一直赞助该活动的hy（原韩国益力多）常务崔东日表示：“能够与作为培养科学人才的摇篮的该大赛合作43年，感到非常自豪”，“向发明多种新颖作品的全体获奖者、指导教师和家长表示祝贺。”

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