美国切断尖端半导体对华出口……韩国企业有可能遭受打击. October. 05, 2022 07:35. by 华盛顿=常驻记者文炳基、朴贤益记者 weappon@donga.com、beepark@donga.com. 据悉，美国拜登政府最早将于本周出台对中国的高强度半导体出口限制。也就是说，为了切断用于人工智能、超级计算机等的半导体出口到中国，将采取所谓的“华为式制裁”。这意味着，就像对世界最大通信设备企业中国华为的制裁一样，将阻止使用美国技术的企业向中国出口半导体。因此，有人担心，生产高性能存储器半导体等的韩国企业也将不可避免地受到打击。 《纽约时报》当地时间3日援引精通半导体限制的消息灵通人士的话报道说：“将对多数中国企业和研究所实施华为式的制裁，”“使用美国产技术的半导体企业未经美国政府许可，将禁止向中国销售半导体。”《纽约时报》报道说：“这将成为拜登政府阻止中国接近尖端半导体技术的最强有力的措施。” 据悉，被列为制裁对象的半导体技术包括人工智能、超级计算机以及相关数据中心使用的高性能显卡等。据悉，美国还将对中国国营半导体企业“长江存储”等多家中国半导体企业和研究所等进行制裁。 半导体产业相关人士表示：“从人工智能到存储器，如果限制范围是全面的，将对用于生产人工智能的显卡中使用的高性能存储器半导体等韩国半导体企业产生相当大的影响。”大韩商工会议所产业政策组长金文泰（音）表示：“最近半导体库存剧增和价格下降的情况下，担心（美国的措施）会不会成为增加企业不确定性的风险。”

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