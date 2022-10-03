金玟哉当选意甲联赛9月最佳球员，亚洲球员首次取得该成就. October. 03, 2022 07:21. by 金培中 wanted@donga.com. 9月连续踢了两场国家队A级比赛后回到意大利的金玟哉（26岁•那不勒斯）成为首位当选意甲联赛当月最佳球员的亚洲足球选手。27日结束与喀麦隆队的热身赛后，乘坐12个多小时的飞机抵达那不勒斯的金玟哉仅仅时隔4天再次上场，并踢满全场，为球队获胜做出了贡献。 1日，在意大利那不勒斯的马拉多纳体育场举行的与都灵队的意甲第8轮主场比赛中，金玟哉首发出场，帮助球队以3比1取得了胜利。截止到2日，保持8场联赛不败记录的那不勒斯队（6胜2平•积20分）依旧高居榜首位置。 在上月23日和27日举行的2场A级比赛中，金玟哉打满全场，在当天的比赛中，金玟哉似乎还没有完全适应时差。电视转播画面还捕捉到了下半场第25分钟金玟哉似乎体力不支，露出痛苦的表情、弯腰的样子。但是，每当关键时刻，他都会集中精力，阻止对方的进攻。 当天，金玟哉贡献了4次拦截、7次解围、2次抢断等数据，这些都是队内最高的。此外，他还贡献了6次回抢，快速从对方脚下重新抢回皮球。体育统计专门网站“SofaScore”赛后给金玟哉打了队内第三高的评分7.4分。 在比赛之前，金玟哉获得了意甲联赛9月最佳球员奖杯。以当地时间为准，金玟哉在9月举行的3场联赛中，参加了与拉齐奥、AC米兰的2场比赛，并首发打满了全场。在成功防住意甲代表前锋奇罗•因莫比莱（32岁•拉齐奥）、奥利维尔•吉鲁（36岁•AC米兰）的同时，他还在与拉齐奥队的比赛中攻入一球。截止到2日，他以将接近球门的皮球成功清除的39次解围登上了意甲联赛全体第一的位置。意甲俱乐部主席路易吉•德西尔沃表示：“从金玟哉身上可以看出那不勒斯俱乐部在夏季转会市场上的工作完成得有多出色”，“金玟哉证明了自己是防守墙，有效地阻止了因莫比莱和吉鲁，引领了球队的防守阵线。他是值得被选为本月最佳球员的防守队员。” 金玟哉在赛后表示，“能够在那不勒斯队效力，真的很幸福”，“那不勒斯队主教练卢西亚诺•斯帕莱蒂非常特别。我需要在防守上取得更大的进步，我相信只要和教练在一起，我就能做到。” 李康仁（21岁•皇家马洛卡）虽然时隔1年6个月重返国家队，但未能参加9月A级比赛2连战，但他在重返俱乐部后表现非常出色。2日，李康仁在与西甲联赛排名第一（赛前第二）的巴塞罗那队的主场比赛中首发出场，并踢满了全场。SofaScore给李康仁赋予了马洛卡队球员中最高的7.3分。在上半场第20分钟，马洛卡队被联赛射手榜第1位（9球）罗伯特•莱万多夫斯基（34岁）攻入制胜一球，最终以0比1负于巴塞罗那。 孙兴慜（30岁•托特纳姆热刺队）在与英格兰足球超级联赛（EPL）阿森纳队的联赛客场比赛中首发出场，在下半场第27分钟被替换下场。在70分钟的上场时间内他没有贡献1次射门，球队最终以1比3告负。

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