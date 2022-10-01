声称“物价10月达到顶点”，是在预告要上调公共费用吗？. October. 01, 2022 07:23. . 从今天开始，每户煤气费和电费将分别上涨5400韩元和2270韩元。从12月开始，出租车费用也将上调。公共费用的上涨会对5%-6%高位运行中的物价产生负面影响。承受着急剧上涨的利率，如果就像政府所说的那样，期待10月份物价达到顶点来度过通货膨胀大关的消费者们，肯定会感到不安。 韩国燃气公社将四口之家的城市燃气平均费用从每月33980韩元上调至39380韩元，上涨15.9%。韩国电力也提高了电费，在预定的上调部分每度电多加了2.5韩元。政府为了恢复能源费用的价格调节功能，将根据燃料进口价格分阶段提高公共费用。此外，首尔市以解决出租车大乱为宗旨，从12月开始把深夜时段出租车的起步费上调700韩元，从明年2月开始，白天的起步费也将上调1000韩元。 由于燃料价格暴涨，韩国电力、天然气公社的赤字无法控制，因此公共费用的上涨不可避免。历届政府考虑到舆论，没有及时上调费用，而是加以遏制，累积的副作用现在正在出现。韩电社长甚至诉苦说：“上届政府5年间，曾10次要求上调电费，但只批准了一次。” 错过时机、为时已晚地也经济体质转换为能源低消费、高效率结构，必然会带来巨大的痛苦。如果从很早以前开始就向国民告知危机的实际情况，并加以应对，那么受到的冲击就不会那么大。乌克兰战争爆发后，能源价格暴涨7个多月来，政府一直没有出台特别的消费抑制政策，现在又开展“节约10%能源运动”，也难免受到马后炮的批评。 特别是，明知道只能提高公共费用的政策当局者们表示“物价即将下降”，这种乐观论是严重的问题。由于汇率暴涨，通货膨胀危险再次增大，再加上公共费用也随之上涨，这削弱了国民对政府的信任度。最近，不仅是物价问题，就经常收支、货币互换问题，政府和韩国银行也发出了不同的信号，因此有人批评说，市场混乱将进一步扩大。如果不改变政府安逸、不正确的状况认识，令人担忧能否顺利克服韩国经济面临的“完美风暴”。

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