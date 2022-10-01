普京宣布将“葡萄牙大小”的占领地并入俄罗斯. October. 01, 2022 07:23. by 趙은아 achim@donga.com. 俄罗斯总统普京当地时间30日不顾国际社会的谴责，强行宣布合并乌克兰东南部4个占领区。联合国将此定性为“违反联合国宪章和国际法”。随着相当于乌克兰领土15%（9万平方公里）、葡萄牙大小的地区被俄罗斯非法吞并，乌克兰领土实际上面临着“东西分裂”的命运。英国《卫报》报道说，这是第二次世界大战以后最大规模的领土被他国吞并。 普京当天将乌克兰东南部占领地顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热、赫尔松的亲俄罗斯政府首脑召集到首都莫斯科的克里姆林宫，签订了合并条约。他还发表了宣布合并的演说。至此，这些地区在23日至27日就合并问题进行居民投票后，仅过3天就以速战速决的方式正式宣布合并。 据路透社29日报道，特别是俄罗斯政府官员表示：“相关4个地区在并入俄罗斯的同时，将进入俄罗斯的核保护伞之下。”其意思是，如果乌克兰军队攻击这里，可以用核武器进行报复。普京在2020年发表了包含核使用原则的“核政策”，允许针对对俄罗斯领土的常规攻击使用核武器。入侵7个月后，因乌克兰军队对东南部地区进行大反击而处于守势的普京亮出了核牌，乌克兰战争是否会演变成核战争，站在了重大十字路口。 联合国秘书长古特雷斯在纽约联合国总部记者会上强烈批评说：“俄罗斯的行为是现代国际社会不可接受的。”

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