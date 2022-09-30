俄罗斯军人也称“普京是傻瓜”……赤裸裸的通话记录被公开. September. 30, 2022 07:53. by 申雅馨记者 abro@donga.com. “普京是个傻瓜。他希望能够占领（乌克兰首都）基辅，但绝对不可能。” 俄罗斯军队237工程团卫生兵亚历山大把普京总统称为“傻瓜”，这是美国《纽约时报》28日公开的俄罗斯士兵通话录音文件的一部分。 据《纽约时报》报道，乌克兰政府窃听的数千个士兵通话内容录音文件中，包含了今年2月24日入侵乌克兰、部署在最前线的俄罗斯军人向家人、朋友等传达战场的恶劣、不满和残酷等内容。《纽约时报》表示，在两个多月的时间里，对电话号码和社交媒体账号进行了对照，确认了文件中的军人及其家属的身份。 在发生“布恰大屠杀”的3月，驻扎在首都基辅郊外城市布恰的士兵们表示，他们犯下了屠杀平民的罪行。亚历山大对亲戚说：“道路上到处都是腐败的平民四肢。”士兵谢尔盖痛苦地对女朋友说：“看到路上的平民，就下达了杀死他们的指示。我成了杀人犯。” 他们还炫耀自己闯入当地人家中偷东西。亚历山大对妻子说：“在一户人家里打开保险柜，有520万卢布（约1.3亿韩元。请打听一下（俄罗斯城市）奥伦堡的公寓。”当妻子说“把钱还回去”时，他回答说：“你疯了吗？现在有一栋公寓在我口袋里。”谢尔盖对女朋友说：“你想要什么样的电视？LG还是三星？” 随着战争的延长，俄罗斯军人因粮食不足和寒冷而士气低落，他们把愤怒冲向了普京。士兵叶夫根尼对朋友说：“连续10天只收到战斗干粮，这些都已经吃完了。”士兵巴迪姆对妻子说：“这个该死的军人，我马上不想当了。绝对不会让我的孩子去当兵。”还有士兵说：“普京，何时结束这场战争？去你的吧！”

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