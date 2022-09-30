职业棒球乐天队将退役李大浩的10号球衣. September. 30, 2022 07:52. by 任寶美 bom@donga.com. 在职业棒球乐天队主场釜山社稷球场独自守护了11年的崔东源（1958~2011年）的荣誉背号（退役球衣）11号旁边贴上了后辈的球衣号码。乐天俱乐部29日表示，将在本赛季结束后退役的李大浩的10号球衣将被指定为荣誉背号。乐天俱乐部自2011年的崔东源以后，今年李大浩的球衣号码首次被指定为荣誉背号。 两位选手既是乐天队的象征，也是代表韩国职业棒球的明星。崔东源在1984年韩国大赛（总决赛）上独自取得4胜，带领乐天队首次夺冠。李大浩也穿着乐天队的队服，创下了职业棒球首次击打7冠王、韩美日职业棒球首次连续9场比赛击出本垒打等重大记录。 但是，崔东源没有亲眼看到自己的球衣号码挂在社稷球场。崔东源在1988年选手协会风波后转会到三星队，并于1990年在三星队退役。乐天队举行崔东源的球衣号码退役仪式是在21年后的2011年9月他死于大肠癌之后。死亡后退役球衣号码的选手只有1986年职业棒球首次被封存球衣号码的只有OB队（现斗山）的金荣伸（1961~1986年）和崔东源两人。当时，金荣伸在年轻的时候失去生命，OB队为了表示追悼，决定退役他生前所穿的54号球衣。 李大浩是韩国职业棒球历史上第17位荣誉背号指定人。到目前为止，在没有获得韩国大赛冠军的情况下享受荣誉背号殊荣的球员只有2017年LG队的李炳圭（9号）、2021年韩华队的金泰均（52号）、2022年LG队的朴龙泽（33号）。而李大浩的10号是迄今为止指定的荣誉背号中唯一与之前的指定号码重叠的数字。此前，2010年三星队率先退役了梁埈赫的10号球衣。 李大浩的职业生涯退役仪式和球衣号码退役仪式将在乐天队的常规赛最后一场比赛8日与LG队的比赛结束后举行。当天，乐天队全体队员将身穿印有“10号李大浩”字样的队服参加比赛。

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