“2030年电动汽车产量将达330万辆，跻身全球三强”. September. 29, 2022 07:37. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 政府和汽车业界制定了到2030年为止，将电动汽车生产规模增加到330万辆，将世界市场占有率提高到12%的目标。也就是说，到2026年为止，将总共投资95万亿韩元以上，实现向世界前三名的迈进。 28日，产业通商资源部与现代汽车、起亚、韩国通用等整车及汽车零部件企业在首尔中区大韩商工会议所举行了“汽车产业战略圆桌会议”，并发表了“汽车产业全球三强战略”。也就是说，到2030年为止，将目前25.4万辆的电动汽车生产量增加到330万辆，将世界市场占有率从5%提高到12%。为此，提出了△跃升为电动化全球领先圈 △生态系统整体灵活化转换 △稳定的供应网 △创造无人驾驶及移动出行新产业。 详细计划还包括电动汽车和氢能汽车的性能目标。电动汽车充电速度以超快速80%的充电为准，将从目前的18分钟缩短到2030年的5分钟。目前充电一次500公里的行驶距离到2025年将增加到600公里。氢能汽车的耐久性将从目前的30万公里增加到2030年的80万公里，燃料消费效率将从每公斤13公里提高到17公里。 另外，为了解决最近因美国通货膨胀削减法案（IRA）等而出现的供应网问题，决定将100%从德国进口的大型引擎和90%依赖日本进口的超高速轴承等14种电力、氢汽车核心零部件国产化。电动、氢燃料汽车材料的国产化率也将从目前的70%提高到2025年的90%。根据车辆电装化趋势，到2030年为止，将培养1万名软件融合人力，并构建车载软件认证支援中心。

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