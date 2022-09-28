扣除孙子工资三成的年金，不是国民所希望的未来. September. 28, 2022 07:36. . 有人指出，被尹锡悦总统列为三大改革课题之一并表明推进意志的年金改革在空转。国会年金改革特别委员会已经开业后即停业近两个月，政府改革案要到明年10月才能提交。共同民主党抛开国民年金改革，推进上调基础年金，使得情况变得更加复杂。参与《东亚日报》超越世代矛盾谋求年金改革方案的“国民年金，朝着共存”企划的专家们担心，年金改革的火种可能会熄灭。 与政府、政治圈停滞不前的讨论不同，年金改革的紧迫性正在增大。世界最低水平的韩国出生率进一步恶化，原定于2057年的枯竭时期提前的可能性增大。经济合作与发展组织也指出了韩国年金改革的紧迫性，并提议提高保险费率、义务加入年龄。法国总统埃马克龙表示，将重新推进因总罢工而一度退让的年金改革。 政治圈之所以对年金改革不表现出积极性，是因为出现了无论怎么改变都会蒙受损失的一代。如果提高保险费，青年层将承担经济负担；如果推迟支付开始年龄，即将退休的中年层将承担经济负担；如果减少支付额，高龄层将承担经济负担。曾着手改革的历届政府之所以悄悄退出，是因为认为对选票没有帮助。 但是国民对于未来一代负担过重的担忧正在加大。今年出生的孩子到35岁时，只有将赚到的钱30%以上作为保险费才能维持年金制度。如果加上税金、健康保险费，负担可能超过收入的一半。在本报调查中，超过一半的高龄层赞成“推迟3年领取年金，让孙子们也能领到”的年金改革提议，一半以上的20岁-30岁年龄层赞成“为了孩子和青年，多交10万韩元保险费”，这意味着很多人认为不能把这种过分的负担留给后代。 只要制定所有世代都稍微让步的合理改革方案，并经过充分的说服过程，通过世代妥协进行年金改革并不是不可能的事情。在韩国之前，遭遇养老金制度障碍的瑞典、日本等发达国家也通过改革制定了可持续的制度。政府和国会应该理解担心未来一代、希望团结和联合的国民心声，加快年金改革的步伐。

한국어