前驻韩美军司令：“如果中国进攻台湾，可以投入驻韩美军”. September. 28, 2022 07:36. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 前驻韩美军司令罗伯特·艾布拉姆斯（照片）提及中国进攻台湾时驻韩美军投入的可能性后，韩国军方出面澄清，对此进行了反驳。 据“自由亚洲电台”当地时间26日报道，对于“如果中国进攻台湾，是否有可能投入驻韩美军”的提问，艾布拉姆斯回答说：“有可能。”他还表示：“在中国进攻台湾时决定使用何种兵力的是美国，”“即使部分驻韩美军兵力投入到台湾事态中，韩美同盟也有几种可以维持对朝鲜遏制力的选项。”对于对朝遏制选项，他表示，“介绍详细内容不合适”，没有详细提及。去年7月，艾布拉姆斯将指挥权移交给现任驻韩美军司令保罗·拉卡梅拉。 另据“自由亚洲电台”报道，对朝军事专家、美国兰德研究所首席研究员布鲁斯·贝内特表示：“日本（冲绳）嘉手纳基地、韩国乌山基地的美国空军比本土的任何空军都接近台湾，”“中国入侵台湾时，乌山或群山的美国空军可能会向台湾展开。” 韩国军方则强调，驻韩美军的首要任务是遏制朝鲜。韩国国防部副发言人文洪植（陆军大校）在27日的例行记者会上就记者们的相关提问表示：“（国防部）对民间人士身份的前驻韩美军司令的表态表明立场是不合适的，”“现任驻韩美军司令拉卡梅拉曾表示，驻韩美军将优先履行遏制朝鲜侵略的任务。”他还表示：“对于驻韩美军战斗力的运用，韩美拥有紧密的合作体系，驻韩美军和韩国军队保持着坚固的联合防卫态势。”

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