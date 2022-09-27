尹锡悦：“如果中国攻击台湾，朝鲜也有可能发起挑衅……最优先应对朝鲜威胁”. September. 27, 2022 07:37. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 尹锡悦总统当地时间25日接受美国媒体采访时表示：“如果中国攻击台湾，朝鲜也很有可能进行挑衅。”他说：“对于韩国来说，以强有力的韩美同盟为基础应对朝鲜的挑衅，是最优先的课题。”这被解释为，考虑到对朝鲜挑衅的忧虑，对于美国部分人士要求韩国支援台湾防御，韩国划清了界限。 尹锡悦当天在接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时表示：“对于台湾问题和对华政策，无论何时何地接受谁的提问，答案都不会改变，将一如既往。”他接着说：“（对于美国来说）很难在韩半岛和平稳定和台湾海峡自由航行保障中选择哪一个优先，”“我认为这两个都是美国应该守护的价值。”他还强调：“至少从大韩民国的立场来看，朝鲜的核威胁当然是最严重的。”分析认为，这是在委婉地强调，为了应对朝鲜，很难直接支援台湾。 但拜登政府预告，以副总统卡梅拉·哈里斯26日至29日巡访亚洲为契机，不仅与日本，美国将与韩国就台湾问题进行协商。拜登政府高级官员24日就哈里斯预定29日拜会尹锡悦一事表示：“将讨论朝鲜威胁及台湾海峡和平与稳定的重要性。”“美国处理台湾问题的方式之一是和同盟国一起。” 在美国，随着拜登表示如果中国进攻台湾“美军将进行防御”，美国不断有人呼吁韩国为防御台湾做出贡献。此前，驻韩美军司令兼“联合国军”司令保罗·拉卡梅拉19日曾就台湾被入侵时韩国提供军事援助的必要性表示：“虽然不是不同意，但应该由韩国自己决定。”

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