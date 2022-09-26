受美联储连续3次巨大步伐的影响，住房担保贷款重新进入年7%近在眼前. September. 26, 2022 07:35. by 申智焕记者 jhshin93@donga.com. 受美国联邦储备系统（Fed•美联储）连续3次“巨大步伐”（标准利率上调0.75%）的影响，商业银行住房担保（抵押）贷款利率再次面临年均7%的突破。 随着下月韩国银行采取“大步伐”（标准利率上调0.5个百分点）的可能性增大等高强度紧缩现象的持续，有人观测说，年末住房担保贷款利率有可能时隔14年再次超过8%。据推算，如果基准利率到年末为止再上涨1个百分点，家庭的年利息负担将剧增13万亿韩元以上。 25日，据金融圈统计，KB国民、新韩、韩亚、友利银行等4大商业银行的住房担保贷款固定利率（混合型）为年4.58~6.945%不等。与两个月前的7月25日（4.04%~6.145%）相比，上端上升了0.8个百分点。这是因为，以固定利率为基准的金融债券5年期利率从同期的3.631%上升到4.795%，飙升了1.164个百分点。 住房担保贷款固定利率在6月中旬最高超过年7%，但由于银行圈的利率下调措施和债券利率下降等原因，下降到年6%出头。但是最近，由于美国的高强度紧缩，金融债券利率急剧上涨，利率上端再次突破年7%进入了倒计时。 4大银行的住房担保贷款变动利率（新COFIX联动）截至25日目前为4.56%至6.681%，与7月25日（3.92%至6.243%）相比，上端和下端分别上升了0.438%和0.64%。这是受到变动利率标准的COFIX在两个月内上涨0.58%的影响。信用贷款利率（年5.47%~6.48%）也在两个月内暴涨0.2~1个百分点以上。 银行认为，年末住房担保贷款利率最高有可能超过年8%。因为美联储暗示了第四次“巨大步伐”，韩国银行也很有可能在今年剩下的两次金融货币委员会上攻击性地上调利率。银行相关人士表示：“如果住房担保贷款利率上端进入年8%左右，这将是自2008年以后时隔14年再次出现这种情况”，“考虑到现在的物价和汇率等，这种可能性不小。” 6月份，银行界家庭贷款余额的78.1%是受利率上调影响的变动利率，因此，贷款人的利息负担也将大幅增加。假设全体金融圈家庭贷款（1757.9万亿韩元）的变动利率比重也与此相同，标准利率每上升0.25个百分点，那么家庭利息负担就会增加3.4323万亿韩元。如果到年末为止基准利率上升1个百分点，家庭的利息负担将增加13.7292万亿韩元。

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