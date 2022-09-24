97%的国民拥有新冠抗体……“隐藏的感染者”达1000万人. September. 24, 2022 07:23. by 柳根亨记者、金素英记者 noel@donga.com,ksy@donga.com. 调查结果显示，全国约97%的国民拥有新冠病毒抗体。据悉，感染新冠并拥有抗体但没有被确诊的“未确诊感染者”多达1000万人。 疾病管理厅和国立保健研究院23日发表了上述内容的《全国单位新冠病毒抗体阳性率调查结果》。从8月5日到9月6日，在全国17个市、道以9901名满5周岁以上的标本群体为对象进行了调查。这是政府首次以全国为单位进行大规模流行病学调查。 调查结果显示，全国97.38%的国民具有新冠病毒抗体。自然感染抗体阳性率为57.65%，接种阳性率为39.73%。也就是说，100人中自然感染新冠病毒或接种过疫苗的人有97人。但是，即使拥有抗体，也不能无条件预防新冠病毒。 国立保健研究院院长权埈郁解释说：“整体抗体阳性率高并不意味着人口集团对病毒的防御力高，”“如果免疫形成的抗体随着时间的流逝而消失，一旦病毒出现新的变异，现有的防御效果可能会进一步减弱。”这就是为什么即使接种疫苗或经历新冠感染后，过了4个月以上的时间，也需要追加接种疫苗的原因。 此外，57.65%的调查对象拥有意为“有过自然感染新冠病毒经验”的“N（核蛋白）抗原”，这比人口累计确诊者比率（38.15%）高出19.5个百分点。也就是说，占全国国民19.5%的约1000万人实际上感染过新冠病毒，但并没有包括在政府统计之内。据推测，他们要么根本不知道感染病毒的事实，要么即使有症状也没有接受检查。 医疗界认为，未确诊的感染者规模远大于此。参与抗体调查的翰林大学医学院预防医学系教授金东贤（音）表示：“随着时间的推移，N抗体会消失，”“研究团队推测的阳性率（57.65%）可能是低估的。隐藏的感染者更多。” 从年龄段来看，50多岁的“未确诊感染者”占27.62%，40多岁占24.83%。金东贤表示：“虽然准确的原因需要进一步分析，但在内部讨论中有人提出，他们既是负责家庭的‘家长’，又是‘个体户’，因此有可能因为担心隔离等原因而（不接受检查）直接过去的倾向。”

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