那个陌生人不知为何看起来那么愉悦. September. 24, 2022 07:24. by 丁陽煥 ray@donga.com. 今年面对的书中“题目”最让人有负担。 陌生人搭话也不方便，还不如说出你的故事。到现在为止，对孩子也没有这样教过。 读完书嘟囔囔，百遍正确的话，即使有同感，也确信不会实践。 这种反感，作者大概也预料到了。美国自由撰稿人作者轻轻地说：“与陌生人的对话不是单纯的生活方法，而是生存的战略。”人类本来就是通过款待、沟通、建立关系进化而来的。啊，真是的，连祖先也提到了，不得不接受。 当然，在大家都习惯因玩智能手机而埋头的地铁风景的现代社会，很难说轻易和别人搭话。稍有不慎，就怕被误认为是痴汉或精神异常者。 但是，如果对视，找出细微的共同点，促成对话，就会展开《A Whole New World》（全新的世界•电影《阿拉丁》的主题曲）。作者相信，实际上大家都希望有人能和我搭话。 虽然出版社不喜欢这本书，但是很忙的话，这本书可以跳过第1、2部，只看第3部就能品尝到“填充物（anko）”。文章虽然很有光泽，但前面多少有些“孔子曰孟子曰”，所以难免会产生“那又怎样（So What）” 的想法。但是在第3部中，作者讲述了与陌生人搭话的经验之谈。在正式共享对话的“技巧”上，非常值得参考。即使咯咯地笑，也能让人拍膝盖的本领也不一般。 正如事先预告的那样，即使被书本所感染，也不能马上付诸行动。那么简单的话，世界为什么会变成这样呢？但是读完后，会突然回头看在公交车或路边不经意间路过的他们。他们也像我一样，我们每个人都是孤岛。总有一天，一定会试着和陌生人搭话。先吃一颗牛黄清心丸。

한국어