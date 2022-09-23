金玟哉入选欧洲五大联赛最佳11人名单. September. 23, 2022 07:55. by 金東昱 creating@donga.com. 金玟哉（26岁•那不勒斯•照片）入选欧洲职业足球最佳11人名单。 足球专门统计网站“WhoScored”22日公布了2022~2023赛季欧洲5大联赛赛季最佳11人名单。五大联赛分别是英超、西甲、德甲、意甲、法甲。这是对从上个月开始开幕的5大联赛中效力的球员们的累计表现进行统计后选出的。 金玟哉得到7.46分，占据左中卫位置。与金玟哉一起，何塞•伊巴涅斯（AS罗马•评分7.42分）占据右中卫位置，拉米•本塞拜尼（门兴格拉德巴赫•评分7.58分）和本杰明•帕瓦尔（拜仁慕尼黑•评分7.77分）则分别占据左右边后卫位置。守门员位置则由得到7.55分的扬•佐默（门兴格拉德巴赫）占据。 在中场和前锋方面，世界顶级球员榜上有名。里奥内尔•梅西（评分8.95分）、内马尔（以上巴黎圣日耳曼•评分8.32分）、凯文•德布劳内（曼城•评分7.79分）、约书亚•基米希（拜仁慕尼黑•评分7.86分）构筑了中场阵容。在本赛季英超联赛7场比赛中攻入11粒进球的埃林•哈兰德（曼城•评分8.13分）和在6场西甲联赛比赛中攻入8粒进球的罗伯特•莱万多夫斯基（巴塞罗那•评分8.27分）则占据两个锋线位置。 金玟哉还入选了意甲“9月最佳球员”的候选名单。21日，意甲通过官方Instagram公布了包括金玟哉在内的5名本月最佳球员候选人（其他四人分明为特奥、米林科维奇、德米拉尔、贝康）。

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