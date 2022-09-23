韩日首脑举行简式会谈……“一致认为有必要改善关系”. September. 23, 2022 07:56. by 洪壽英 gaea@donga.com. 韩国总统尹锡悦当地时间21日在纽约与日本首相岸田文雄举行简式会谈，就改善韩日关系的必要性达成了共识。其意义在于，为解决因2018年10月韩国最高法院就强制征用进行赔偿的判决和2019年7月日本对韩出口限制措施而冷却的韩日关系打开了对话之门。 尹锡悦当天在纽约联合国总部会场附近的一个会议大厦与岸田首相进行了30分钟的简式会谈。这是韩日首脑自2019年12月时任韩国总统文在寅与日本时任首相安倍晋三举行双边会谈后，时隔2年9个月再次面对面坐在一起。 总统室在会谈结束后表示：“两国首脑就解决悬案、改善两国关系的必要性达成了共识。”“在向外交当局指示加速外交当局之间对话的同时，首脑之间也将继续进行磋商、保持沟通。” 总统室高层官员在当地新闻发布会上就“悬案”的含义表示：“为了改善韩日关系，两国集中关注的悬案是强制征用问题。”这可以解释为，两国首脑一致认为，为了面向未来的韩日关系，应该解决日本帝国主义强制征用受害者的赔偿问题。但就会谈名称，韩国和日本分别用“简式会谈”和“座谈”来形容，表现出温度差。因此有观察人士认为，要想找到实质性的解决方法，还存在很多难关。 尹锡悦当天在纽约举行的全球基金第七次财政公约会议上与美国总统拜登进行了48秒的短暂交谈。虽然当初推进了韩美首脑会谈，但由于拜登日程紧迫，最终以聊天的形式代替。韩国总统室表示：“尹总统与拜登总统就美国通货膨胀消减法、为金融稳定而合作、延伸遏制等问题进行了磋商。”

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