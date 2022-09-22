被世界抹去的智英，能否在话剧中找回生活？. September. 22, 2022 08:04. by 李知訓 easyhoon@donga.com. 以呆呆地望着客厅窗户的金智英（苏有珍、林惠英、朴兰珠饰）的背影开始了话剧。还不满周岁的女儿的哭声充斥着舞台，以无色无味的表情做家务和育儿的智英的状态看起来很不寻常。死去的朋友，初生婴儿，亲姐姐，婆婆……智英开始出现附身他人的异常症状。从想要找出病因的丈夫郑大贤（金承大、金东浩饰）的视角来看，《82年生的金智英》的人生是按照年代顺序展开的。 根据2016年出版后仅在韩国国内就销售了138万册以上，出口到美国、日本等31个国家的赵南柱作家的畅销长篇小说《82年生的金智英》改编的同名话剧正在首尔江南区白岩艺术大厅上演。 主人公智英是在重男轻女思想得到巩固的20世纪80年代作为三兄妹中的二女儿出生的女性，与姐姐恩英（都律喜、安率智饰）不同，智英比较顺应偏爱幼弟的男尊女卑家风。大学毕业的智英还被父亲斥责“乖乖待着，然后早点嫁出去吧”。进入公司后，在聚餐时受到性骚扰，以不知道马上要分娩、育儿为由，在人事上受到不利影响。对于产后中断工作照顾孩子的智英，人们指责她是“妈虫（用来贬低无法管教在公共场合大声喧闹幼童的妈妈，或无收入的全职妈妈）”。 被大大小小的差别对待所折磨的智英“就像世界抹去了智英一样”（大贤在剧中的台词），她无法做真正的自己，只能扮演他人。智英虽然被诊断为产后抑郁症，但分娩和育儿后遗症并不是所有疾病的原因。作品展现了持续30多年的智英的生活，暗示了这种病可能源于智英生活的整个岁月的事实。 与描写智英的异常症状很难通过个人的努力得到解决的悲观结局的小说不同，话剧将焦点放在了智英的恢复上。在小说中，丈夫既是旁观者，又是参与结构性歧视的人物，但在这里他被描绘成对智英的痛苦产生共鸣，为治愈而努力的助手。原作受到了将男性作为差别性结构的受惠者和共犯普遍化的批评，这是为了避免这种情况的发生。制作组表示：“比起原作，希望育儿休假的丈夫在职场受到歧视的插曲更有分量，试图提供新的视线。” 持续100分钟的戏剧没有快速转换场景和放松的部分，因此投入感很强。以年代顺序的个别事件创意性地连接起来的演出也非常突出。不仅是主演，一人饰演多角的配角演员们也展现了有吸引力的演技。截止到11月13日，票价为5.5万韩元至7.7万韩元。

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