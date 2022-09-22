出口23个月来首次出现倒退迹象……今年贸易逆差将创历史新低. September. 22, 2022 08:04. by 世宗=崔慧玲记者/ 朴贤益记者 herstory@donga.com,beepark@donga.com. 进入本月以来，截止到20日，出口额比一年前减少了9%左右，时隔23个月月出口额减少的可能性增大。时隔25年连续6个月出现贸易赤字的可能性也很大。有预测称，今年的年度贸易收支将创下历史最差纪录。 据关税厅21日透露，本月1日至20日的出口额为329.58亿美元（约46万亿韩元），比一年前减少了8.7%。如果9月整体出口减少，这是自2020年10月以后时隔23个月首次出现倒退迹象。关税厅解释说：“虽然因节日连休导致开工天数减少等原因，出口额有所减少，但日均出口额有所增加。” 进入今年以来，出口增长率正在放缓。虽然5月份的出口比1年前增加了21.3%，但6月份、7月份、8月份等出口增加率却分别下降到了5.4%、9.4%、6.6%等一位数。特别是对中国的出口减少。本月1日至20日，对华出口比一年前减少了14.0%，对越南出口也减少了13.0%。 相反，随着进口的大幅增加，贸易收支出现了逆差。本月1日至20日的进口额比一年前增加了6.1%，达到370.63亿美元。原油（16.1%）、天然气（106.9%）、煤炭（12.8%）等能源部门主导了进口的增加。这期间的贸易收支逆差为41.05亿美元，继4~8月之后，9月也有可能再次出现逆差。如果9月份依旧出现赤字，将成为继1995年1月到1997年5月连续29个月出现赤字后，首次连续6个月出现贸易赤字。 年贸易收支也是继全球金融危机时的2008年的133亿美元赤字后，时隔14年再次出现赤字的可能性增大。据统计，今年截止到本月20日，累计贸易逆差达292.13亿美元。有人提出，今年有可能出现历届最大贸易逆差。全国经济家联合会以15家证券公司调查中心负责人为对象进行调查的结果显示，今年的年贸易赤字将达到281.7亿美元。如果按照这一预测，这是自1956年贸易收支统计以来的最大逆差规模。专家们最担心的出口不振品种依次是电脑、半导体、无线通信设备等。 政府为了减少因能源进口增加而增加的贸易赤字，正在准备能源节约方案。副总理兼企划财政部长官秋庆镐21日在进出口动向检查会议上表示：“最近出口增长势头放缓，再加上能源进口激增，贸易赤字持续”，“今后能源供需和价格的不确定性很高，为了减少贸易收支变动性，将尽快制定能源节约及利用效率化方案。”

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