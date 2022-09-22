美联储引发的恐慌动摇世界经济……美国国债利率逼近4%. September. 22, 2022 08:05. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 由于美国中央银行联邦储备委员会采取急剧上调标准利率等高强度紧缩货币政策，全球市场对经济萧条的恐惧进一步增大。 美联储当地时间21日决定上调利率幅度的联邦公开市场委员会会议的第一天（20日），纽约三大股市不仅下跌到1%左右，而且美元指数和美国国债利率暴涨，反映了市场的恐惧。由于美联储21日上调利率，美国基准利率超过了被认为是中立利率水平的2.5%。上调之前为2.25%-2.5%。中立利率是指经济在没有通货膨胀（持续高物价）或通货紧缩（经济停滞导致的物价下降）的情况下，可以恢复潜在增长率的利率水平。 尽管美联储采取强有力的货币政策，但供应网危机导致的高物价持续，与此同时，美国经济硬着陆，受其影响，世界经济将陷入停滞的警告之声也在扩散。美国投资公司高盛认为，由于通货膨胀不容易控制，美联储的持续上调利率基调将持续到明年，最近预测明年美国经济增长率预测值为1.1%，比之前降低了0.4%。 ○ 彭博社：“明年美国基准利率将达到4.5%” 20日，如实反映美联储上调利率基调的美国2年期国债利率盘中飙升至3.99%，逼近4.0%。2年期国债利率在15年前的2008年和金融危机前的2007年是最后一次超过4%。美国国债利率接近4%意味着市场认为年末基准利率在4%左右。彭博社报道称，“市场正在把明年上半年（1月-6月）4.5%的基准利率视为既定事实”。 根据美联储强烈的上调利率意志，反映长期市场利率的美国10年期国债利率也呈上升趋势。前一天突破心理马其诺防线3.5%的10年期国债利率当天盘中超过了3.6%，自2011年以后持续了创纪录的上升趋势。 与美国国债一起，担心经济萧条时聚集的代表性安全资产美元也在美联储每次上调标准利率时暴涨。反映世界主要6国货币对美元平均价值的美元指数在今年年初还停留在96点，但21日盘中上升到了110.38点。美元指数超过110是20年来的第一次。在公开市场委员会宣布之前暴涨，宣布之后暴涨趋势停滞不前，但美联储的鹰派发言再次出现了暴涨的动向。 随着市场资金集中到安全资产美元或美国国债上，以技术股为中心的纳斯达克市场今年下降了27%。特别是新兴国家和发展中国家随着美元负债负担加重，金融危机警告声接连不断。 世界银行副总裁艾汉·科塞警告：“世界各国的同时多发性紧缩性货币政策可能会相互产生相互作用，加重金融市场的混乱，加剧全球经济放缓。” ○ 尽管是紧缩政策，物价依然居高不下……“经济硬着陆”警告 即使美联储继续提高利率，实行量化竖紧缩，随着美国通货膨胀的强势持续，硬着陆的忧虑也越来越大。20日，在纽约股市，美国汽车企业福特比前一交易日暴跌12.35%。这是2011年1月以后11年来的最大跌幅。福特当天表示，由于通货膨胀和供应网危机导致的零部件不足，第三季度有可能追加10亿美元（约1.4万亿韩元）的费用。通用汽车、Stelantis等其他汽车企业的股价也分别下降了5.63%和3.53%。 主要大企业为了应对经济萧条，正在加快裁员速度。服装企业GAP当天宣布了相当于白领5%的500名裁员。据悉，房地产企业Compas也正在准备大规模裁员。 卡莱尔集团分析师杰森·托马斯对CNBC分析说：“美联储的目标是在经济萧条的恐惧中抢夺购买力，”“即使实际上没有出现萧条，也担心裁员，所以想让上班族撤回上调工资的要求。”

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