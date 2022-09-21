驻韩美军司令：“正在制定应对中国入侵台湾的紧急计划”. September. 21, 2022 07:45. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 驻韩美军司令兼“联合国军”司令拉卡梅拉（照片）19日就中国进攻台湾时韩国援助台湾防御问题表示：“正在计划应急计划。”美国总统拜登前一天表示，“如果有史无前例的攻击，美军将防御台湾”，驻韩美军也在制定应对台湾发生武力冲突时的紧急计划。现任驻韩美军司令提及驻韩美军应对台湾入侵的必要性尚属首次。 ○ 驻韩美军司令：“应研究入侵台湾时的冲击” 当天，在韩美研究所视频研讨会上，当被问到“如果美军介入中国入侵台湾，韩国的作用是什么”时，拉卡梅拉表示：“作为司令，正在计划（应对任何情况的）应急计划。”他说：“研究（入侵）台湾时剧本的2、3次冲击是合理的，”“应该看看乌克兰事态对供应网和经济产生了何种破坏性的影响。” 当被问及“美国国会和国民是否期待韩国就美军防御台湾问题提供军事援助”时，拉卡梅拉表示“无可否认”。他还说：“这取决于韩国，”“韩国在越南、伊拉克和阿富汗一起战斗。”这似乎是在委婉地提及，如果中国进攻台湾，韩国也有必要齐心协力防御台湾。 他指出：“韩国是东北亚安保的核心轴，”“韩国是亚洲第一岛链的一部分，是极其重要的地区。”岛链是中国海军的作战半径。第一岛链是连接台湾、日本冲绳、菲律宾、文莱的海上防御网。在美国有人担心中国会因为入侵台湾而试图突破第一岛链进军太平洋的情况下，韩国被认为是阻止中国海上扩张的核心地区。 拉卡梅拉表示：“尹锡悦总统表明了将韩国打造成全球中枢国家的蓝图，”“能对韩国军队提出的最佳军事建议是抓住成为‘联合领袖’的机会。”他还说：“个别国家无法对抗全球规模的危机。” 有人主张韩美联合作战计划中应该包括应对中国的方案，拉卡梅拉表示：“应该记住，韩美同盟已经超越了遏制朝鲜挑衅，正在向关注中国和俄罗斯的方向发展。”他提到《朝中相互援助条约》时强调：“韩半岛的任何冲突都会扩散到地区纷争，”“（韩美）应该把以双边问题为焦点的韩美同盟培养成遏制朝鲜、维持以规则为基础的国际秩序的联合。” ○ 美国空军部长：“将支援台湾战争” 在拜登“防御台湾”讲话的后续影响下，美军19日接连发表了暗示中国进攻台湾时美军支援可能性的发言。美国空军部长肯德尔当天警告：“（中国入侵时）台湾人将会战斗，我们也相信无论以何种形式都会支援他们，”“入侵台湾可能会成为中国的巨大失误。”虽然没有具体提及军事支援的方式，但可以解释为暗示了军事介入的可能性。 美国海军第七舰队副司令托马斯当天对《华尔街日报》表示：“中国军队有能力封锁台湾，”“（如果中国军队封锁台湾）国际社会将介入，与台湾合作。” 但白宫表示：“一个中国政策的立场没有改变。”白宫国家安全委员会印度太平洋协调官坎贝尔就拜登防御台湾的发言表示：“美国的政策并没有改变。”

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