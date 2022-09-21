中国房地产亏损正在扩散……政府援助的开发企业也存在违约风险. September. 21, 2022 07:50. by 李恩澤 nabi@donga.com. 源自中国房地产的经济危机出现了全方位扩散的征兆，令全世界为之紧张。美国大型银行花旗集团19日表示：“不仅是中国的民间开发企业，国营企业也面临破产危机。”向这些银行融通资金的中国的银行界风险也在增大。房地产产业占中国国内生产总值的25%。有观察人士认为，如果房地产风险导致中国经济整体停滞，对中国的出口依赖度占整体出口30%至40%的南美国家和美国也将遭受打击。美国银行警告：“美国有可能面临（源自中国的）供应网危机。” ○ “中国房地产不良债权规模达3075万亿韩元” 花旗集团推算今年上半年（1月-6月）中国房地产贷款规模为7.6万亿美元（约10566万亿韩元），其中29.1%被分析为不良债权。也就是说，仅不良债权的规模就达3075万亿韩元。 中国自2000年代以后，随着经济的增长，房价也随之上涨，房地产市场也发展迅速。建筑公司争先恐后地从银行贷款建造房屋。房价暴涨引发两极化和社会不安后，国家主席习近平从5年前开始提出“共同富裕”的口号，收紧贷款，向房地产市场施压。再加上新冠疫情，扩张事业的建筑公司们无法扛过资金困难。受此影响，停工的公寓和未出售住宅比比皆是。 据美国彭博社20日报道，在中国119个城市，购买公寓的人们正在展开“不要偿还银行贷款”的拒绝偿还房地产贷款运动。也就是说，虽然从银行借钱买了房子，但在房子建成之前不会偿还银行的债务。 中国银行界面临着被建筑公司和购房者手中吞掉贷款的情况。花旗集团指出：“52万亿美元（约7.2280万亿韩元）规模的中国银行业的不良债权正在增加。” 有分析称，实际不良债权比率高于报告的数字。美国信用评级机构标准普尔全球评级公司警告：“中国的银行界可能会遭受3500亿美元（约487万亿韩元）规模的损失。”英国《卫报》报道说：“中国在历史上最严重的‘房地产泡沫破灭’战争中达到了无法挽回的地步。这对共产党领导层和世界经济来说都是非常危险的时刻。” ○ 香港人才也流失……“有可能波及美国和南美” 经济及金融人才的流失也在加速。香港当局最近为了吸引在海外工作的人力，开始与金融公司进行讨论。这些人是在新冠疫情下居家办公、海外办公扩散时离开的。但据悉，大多数银行职员和基金经理表示“不会回去”。据分析，对极端的防疫政策、民主化镇压的反感也起到了作用。彭博社报道说：“过去3年里，香港经济成为一片焦土。” 美国经济媒体《商业内幕》19日报道说：“中国经济增长放缓正在全世界掀起波澜。”特别是总出口40%依赖中国的智利等南美国家有可能面临中国经济危机的余波。巴西和秘鲁的出口也有30%左右依赖中国。美国银行表示：“由于中国危机，美国短期内将获得美元走强和缓解通货膨胀的好处。但从长远来看，如果中国商品进口出现问题，将面临供应链危机。” 美国投资银行高盛集团预测说：“将于10月16日开幕的中国最大政治活动——中国共产党第20次大会也不会使中国经济反弹。”据分析，过去大型政治活动带来了刺激经济的效果，但此次很难实现。

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