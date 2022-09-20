在搬运公园岩石的过程中发现了3300年前的埋藏洞穴. September. 20, 2022 07:33. by 李恩澤 nabi@donga.com. 在以色列国立公园发现了埋葬3300年前尸体和文物的洞穴。而在附近的巴勒斯坦加沙地带，农夫在种橄榄树时发现了1000年前的拜占庭遗迹。 据以色列文化遗产厅（IAA）透露，18日在以色列中部帕尔玛希姆国家公园发现了2.5米深的古代人工洞穴。当时正在干活的工人搬运的岩石中有一块是洞窟顶棚。该洞穴中出现了数十件红色陶器、酒壶、青铜箭头等遗物。另外，还发现了至少一具状态完整的遗骸。在埋葬亡者的同时，还埋葬了准备死后世界的陪葬品。 据推测，这些遗物是公元前13世纪古埃及拉姆塞斯二世时期制作的。IAA博士埃利•亚纳伊表示：“3300年来，文物一直无人问津。由此可以了解青铜器后期埋葬习惯的完整画作。” 一天后，巴勒斯坦农民萨勒曼•阿尔•纳瓦欣在加沙地带为植树挖土时，发现了拜占庭时代的镶嵌细工（马赛克）画。用华丽的颜色描绘鸟等动物的镶嵌细工画保存状态良好。被称为东罗马帝国时代（395~1453年）的拜占庭时代以建筑和镶嵌细工而闻名。在大教堂豪宅等处用石头或玻璃画上了镶嵌细工画。纳瓦欣说：“在发现镶嵌细工画后，在网上搜索后发现它是拜占庭时代的宝物。”法国考古学家勒内•埃尔特表示：“这是有史以来在加沙地带发现的最美丽的镶嵌细工画。如此精巧的镶嵌细工极为罕见。”

한국어