半边国会选出的议长禹元植……应把“恢复政治”放在首位. June. 06, 2024 07:59. . 第22届国会昨天正式开门了。国民力量党以未经朝野政党协商就召开全体会议为由没有参加，只有在野党议员聚集在一起，共同民主党议员禹元植当选为国会议长。这是制宪国会以来执政党首次拒绝参加开院全体会议。 由于昨天的瘫痪，第22届国会在常任委员长分配斗争中，很有可能出现国会组建被推迟或巨大在野党占据全部18个常任委员长的情况。无论是哪一方，都与国民的期待相去甚远。在第21届国会最后阶段，几乎缩小了意见却未能处理的国民年金改革案和朝野政党之间没有异议的“K芯片”法案等不能拖延。 国民力量党主张，不能让出法司委员长和运营委员长。其逻辑是，国会议长由第一大党担任、法司委员长由第二党担任，这是大体的惯例。它还要求，要遵守惯例，由执政党担任与总统室打交道的运营委员长。相反，共同民主党的想法是，可以把18个常任委员长职位分为11比7，但根据4月议会选举的压倒性民心，这两个职位都要由共同民主党担任。它表示，如果朝野政党在7日之前不能达成协议，将按照国会法进行处理。《国会法》规定，通过全体会议表决选出常任委员长，因此也有可能按照共同民主党的意愿决定。 如果发生这种情况，从第22届国会开始，朝野政党对峙将不可避免。这就是国会议长禹元植的作用变得重要的原因。禹元植表示：“不是机械中立，而是以民心和民意为中心。”但是，人们担心，在第22届国会上，在野党回避政府的立法案、在野党的单方面立法则由总统行使否决权的所谓“否绝民主”将占压倒态势。因此，新任国会议长应该在朝野政党之间发挥成熟的政治能力。国会议长放弃党籍、以无党派人士身份工作的2002年国会法排除党派性精神，是很好的指南。 共同民主党要战胜“实力政治”的诱惑。没有必要像4年前一样，重复一方通行后受到国民审判的错误。国民力量党不应该只是重复“按惯例进行”，如果需要符合议席差异的让步，就应该做出让步。 在国会上似乎是议席数左右着一切，但也经常看到，因为哪个政党更忠实于民心和顺理而出现不同的评价。第22届国会也没有什么不同。这是朝野政党不能只陷入阵势对决的原因所在，而在新国会议长面前摆着的，是恢复政治的斡旋课题。

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