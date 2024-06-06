韩国人均国民总收入达3.6万美元，首超日本. June. 06, 2024 08:00. by 李栋勋记者 dhlee@donga.com. 据统计，去年韩国的人均国民总收入（GNI）首次超过了日本。这是在出口恢复趋势和统计标准年度改编效果叠加的情况下，由于历代级的超级日元贬值，日本的日元价值下降而出现的现象。 据韩国银行5日公布的《国民账户2020年基准年第一次改编结果》显示，去年韩国的人均GNI为3.6194万美元。与前一年（3.5229万美元）相比增加了2.7%，与标准年度改编前（3.3745万美元）相比增加了7.3%。人均GNI是将国民在国内外赚取的总收入除以人口数量后得出的数值，是衡量一国国民生活水平的代表性指标。 相反，据推算，日本去年的人均GNI为3.5793万美元，比前一年减少了1.5%。该数值是日本政府以日元为基准发表的数值，韩国银行考虑到目前日元兑美元的汇率换算得到的。据分析，受超级日元贬值等影响，日元价值下降，以美元为基准的GNI减少。 韩国银行推算，去年韩国的人均GNI在人口超过5000万的国家中，继美国、德国、英国、法国、意大利之后，排在第6位。韩国银行国民账户部长崔正泰（音）表示：“以2023年为基准，韩国GNI虽然比意大利少，但超过了台湾和日本”，“特别是日本，由于货币价值下降，人均GNI比我们少。 韩国银行为了提高国民经济结构变化带来的统计的现实反映度，每5年修改一次资料制作周期。通过此次标准年的改编，国民账户统计的标准年度从2015年改为2020年。

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