“葬礼‘伦敦桥作战’，200年英国警察史上最大规模”. September. 20, 2022 07:33. by 李恩澤 nabi@donga.com. 在19日（当地时间）举行的英国女王伊丽莎白二世国葬上，动员了史无前例的治安及礼宾人力。英国政府称女王的葬礼为“伦敦桥行动”，为了防止恐怖袭击和犯罪，投入了历史上最多的治安、保安、警卫人力。据英国《泰晤士报》报道，此次作战计划于1960年制定，今年4月进行了重新讨论。 当天的葬礼云集了约100万人，动员了比奥运会更多的警察。伦敦警察厅副局长斯图尔特•科恩表示，“这是200年英国警察史上最大的治安行动。”警方在伦敦市中心设置了总长36公里的路障。 英国圣约翰救护车协会24小时投入了1000名志愿者和职员进行医疗支援。伦敦消防队每天在交通要地和饭店、商店等地进行160次以上的火灾及安全检查。 美国总统拜登等各国首脑齐聚一堂，英国外交部也动员了史无前例的礼宾人力。据美国《华尔街日报》（WSJ）报道，仅投入的礼宾公务员就有300人。 《泰晤士报》报道说，在4月举行的伦敦桥作战研讨会上，包括神职人员、警察、军人在内的280多人聚在一起，具体讨论了女王去世后到哀悼期间和葬礼日为止的10多天里发生的事情。62年前制定的该作战计划每年有2、3次讨论实际适用方案。

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