汇率应对告急，应通过韩美货币互换协议解开线团. September. 19, 2022 07:32. . 随着韩元对美元汇率1400：1关口受到威胁，外汇当局开始着急起来。据悉，上周政府当局者一方面进行了强有力的口头介入，另一方面还释放了外汇储备来防御汇率。这与几周前声称“属于因为强势美元而出现的世界性现象”、没有采取特别对策相比完全不同。从上周经济副总理秋庆镐在国会发言“我们也不能对这种现象掉以轻心”中，可以确认这种氛围。汇率暴涨的副作用扩散到进口物价上升、贸易收支赤字扩大等，政府加强了介入力度。尽管如此，外汇市场仍然认为，汇率1400韩元关口迟早会被打破，会上升到1450韩元。 为了守住1400韩元关口，总统室上周透露了签订“韩美货币互换协议”的可能性。总统经济首席秘书崔相穆16日表示：“我认为，（在本周的韩美首脑会谈中，会就汇率等）共同关心的问题进行自然的讨论。”货币互换是在紧急情况时期把本国货币交给对方、借用对方国家货币的一种“负存折”。美国与欧盟、日本等5个主要基础货币国家签订了经常性货币互换协议，但新冠疫情发生后与韩国签订的货币互换协议于去年年末结束。汇率不稳定加剧后，由于美国方面的漠不关心而一直被认为实现可能性较低的货币互换，再次宣告启动。 更何况，本周美国联邦公开市场委员会会议预计将以0.75%的“巨大步伐”或1.0%的“超大步伐”进一步提高目前2.25%-2.5%的标准利率。如果美国的基准利率高于韩国的2.5%，那么“王者美元”现象就会加剧，外国资金流失的可能性就会增大。如果国际外汇投机势力趁机加入，汇率有可能加速上升。 货币互换的主体是中央银行，因此很难在此次首脑会谈上得出结论。但是，两国首脑只要就实质性的外汇合作达成协议，就有助于稳定脱缰的汇率。相反，如果没有期待的结果，反而要担心逆风。 韩美通过5月的首脑会谈，就两国关系从军事、安保同盟升级为经济、技术同盟达成了协议。目前，因美国紧缩政策引发的美元强势，韩国正经历着巨大的困难。为了两国同盟的巩固发展，韩国政府有必要让美方理解签订货币互换协议的必要性。

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