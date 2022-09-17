没有听证报告就任命的检察总长……“中立”和“公正”的责任重大. September. 17, 2022 07:21. . 新任检察总长李沅䄷昨天就任。本月5日举行了国会人事听证会，但由于在野党的反对，人事听证报告未能通过，尹锡悦总统在这种情况下授予了任命状。这距离5月6日金浯洙前总长辞职，时隔133天。 在总长不在位的期间，在法务部长官韩东勋的主导下，结束了检察机关的人事安排。从大检察厅的调查指挥线到一线检察厅的工作组，都由所谓的“尹锡悦师团”检察官组成。虽然李总长此前曾担任大检察厅次长兼总长职务代理，但能否以职务代理的身份对人事安排提出充分的意见还是个疑问。李总长要想摆脱“植物总长”的忧虑，就要从大检察厅次长等空缺的高检长级人士开始，实际反映本人的意见，提高组织掌控力。 更重要的是维护检察机关的中立性和公正性。共同民主党拒绝采纳听证报告的理由，就是李总长与尹总统关系密切，因此怀疑其政治中立性。李总长虽然否认与尹总统的个人交情，称“没有在私下叫过哥哥”，但在尹总统担任检察总长时担任大检察厅企划调整部长、尹担任首尔中央地方检察厅检察长时担任特殊一部部长，一起共事并配合良好是事实。 更何况，最近随着检察机关加快对共同民主党代表（党首）李在明的调查速度，引发了“镇压在野党”的争议，因此李总长的肩上的担子很重。检察机关继以违反《公职选举法》为由起诉李代表后，正在正式展开对城南FC赞助金疑惑、代缴律师费疑惑等的调查。李代表的夫人金惠敬也因涉嫌挪用法人信用卡接受了检方的调查。对强制遣返“脱北”渔民疑惑等文在寅政府发生的事件也正在进行调查。 相反，与总统夫人金建熙女士相关的检方调查进展缓慢。德意志汽车股价造假事件的主犯们去年底被起诉，但是被提出牵涉疑惑的金女士还没有接受调查。在大部分舆论调查中，赞成在野党提出的有关金女士事件的特检法案的人超过一半。由此可见，国民对检察机关调查的信任度并不高。李总长在就任致词中表示：“在执法方面不能有例外、不能有优惠、也不能有禁区。”李总长有责任通过实践证明自己的信念，消除对中立性和公正性的担忧。

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