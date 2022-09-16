黎巴嫩女性拿着玩具枪抢劫银行，却成为“英雄”. September. 16, 2022 07:33. by 金民 kimmin@donga.com. 在因经济危机而限制提取现金的黎巴嫩，一名女性拿着玩具枪闯入银行抢走了1.3万美元现金，却在当地社交媒体上被当作英雄看待。因为持续数年的不景气，市民们的不满情绪不断高涨。 据美联社14日报道，萨莉·哈菲兹当天上午与名为“愤怒的存款人”的示威队伍一起进入了黎巴嫩贝鲁特布隆银行。哈菲兹拿出玩具枪说：“我不想杀死或伤害任何人。我是来找我的权利的。”示威群众冲进银行行长办公室,在喷洒汽油后威胁要点火，银行给了钱。 哈菲兹向当地媒体表示，为了抢救正在接受癌症治疗的姐姐，需要钱。她说：“因为家人快要死了，以前也一直去银行要求提取我账户里的2万美元，但每月只能提取200美元，”“已经到了不会再损失的地步。” 从2019年开始，随着新冠疫情、贝鲁特港口大爆炸、乌克兰战争叠加，黎巴嫩经济困难日益严重，黎镑价值暴跌90%以上。黎巴嫩政府以阻止银行挤兑为由，从2019年开始限制从银行提取外汇现金，数百万人的资产被冻结。黎巴嫩四分之三的人口正遭受贫困。世界银行认为，黎巴嫩经济危机是19世纪以后全世界最严重、最长期的经济萧条。 在黎巴嫩，为了提取现金，市民拿着武器前往银行并不是第一次。上个月，一名手持步枪的男子，因为要用作父亲的医疗费，在银行上演了人质闹剧，要求取走账户里的20万美元。

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