国土部与首尔市的“空罐全租”警告出现分歧，只会引发混乱. September. 16, 2022 07:33. . 最近房价比全租价下降得更快，首都圈的“空罐全租”正在激增。特别是，由于低租金，平民、青年租赁较多的联排住宅、多户住宅等别墅价格暴跌，租户们全租保证金被吞的危险增大。但是，政府和地方自治团体为减少“空罐全租”损失而提供的信息各不相同，反而助长了租户的混乱。 据国土交通部14日发表的全租率（房价与全租价的比率）资料显示，首尔城北区的全租率为66.5%，“空罐全租”的风险相对较低。相反，在8月23日首尔市发表的资料中，城北区全租率为87%，是较高的危险地区。国土部和首尔市的租房率，发布相差20多天，数值相差却超过20个百分点。钟路、阳川、江西、九老等地两次调查的全租率差距也在10%以上。国土部和首尔市虽然说调查时间和方法不同，结果却给租房者的判断带来了混乱。 房东收到的住宅担保贷款和全租保证金合计金额接近或超过房价，就是“空罐全租”。目前，首都地区别墅的平均全租率为83.7%，首尔江西区、仁川南洞区、京畿安山市等地的部分别墅全租率超过100%，是完完全全的“空罐全租”。如果全租率达到70%-80%，一旦房东无法偿还贷款，房子被拍卖，租户无法全额收回保证金的危险性会增大。 如果失去在全部财产中占最大份额的全租金，平民将立即受到生计威胁。虽然说如果加入住宅城市保证公社的保证金返还保证保险，就会代替房东返还保证金，但在签订全租合同后，房东的税金滞纳事实等被曝光，因此经常发生拒绝加入保险的事情。 像最近这样，房地产交易消失的情况下，房价暴跌时，租房者很难预测房价、全租价格水平。要想减少“空罐全租”的损失，首先要提供准确的信息。国土部应该将全租房率调查方法等与地方自治团体一致，制作出对租房者有实际帮助的资料。在签订全租合同之前，有必要尽快制定让租户确认房东的税金滞纳记录等弥补措施。

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