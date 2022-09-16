白南准的《多多益善》时隔4年重新启动展示. September. 16, 2022 07:33. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. 录像艺术的世界级大师白南准（1932~2006年）的作品中规模最大的《多多益善》（照片）结束了历时3年的复原工作后将重新进行展示。 国立现代美术馆15日表示：“将重新启动2018年中断运转后，从2019年开始进行保存及复原工作的《多多益善》，并向观众展示。” 位于京畿果川市国立现代美术馆果川的《多多益善》是堆放1003台6~25英寸映像管显示器，高大18米的超大型作品。1988年首尔奥运会开幕式两天前的9月15日举行了揭幕仪式，并首次亮相。随着岁月的流逝，显示器等老化，反复修理，但包括火灾在内的各种危险增大，2018年2月停止运转。 《多多益善》通过第二年9月开始的保存、复原，修理或更换了737台显示器。很难再使用的266台显示器只维持外形，换成了液晶显示器（LCD）面板。另外还安装冷却装置，改善保存环境，将现有的影像作品转换为数码作品。 国立现代美术馆表示：“在迎来白南准诞辰90周年和《多多益善》的揭幕仪式日期之际，再次亮相”，“为了《多多益善》的稳定运营，预计每周4天，每天只暂时启动2个小时。”为纪念重新启动，展示相关档案的企划展《多多益善：愉快的合演》也将从当天开始举行一直到明年2月26日。免费参观。

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