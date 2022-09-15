女王的名声. September. 15, 2022 07:55. . 安迪•沃霍尔是20世纪美国美术的标志。他还是生前享有财富和名声的最成功的艺术家。尽管如此，他还是说过“想和英国女王一样出名”。为什么偏偏是英国女王呢？ 1985年沃霍尔制作了题为《君临的女王们》的作品。这是英国女王伊丽莎白二世、丹麦女王玛格丽特二世、荷兰女王贝娅特丽克斯、斯威士兰女王恩托姆比等当时4名女君主的肖像画系列作品。沃霍尔原本以玛丽莲•梦露和伊丽莎白•泰勒等知名人士的肖像画而闻名。因此，他似乎对名流的生活很感兴趣，但实际上他自己想成为明星。其中，他想拥有比自己大两岁的女王伊丽莎白二世的名声。最尊贵的身份和品位、世界名声、华丽和富有等都会令人羡慕。沃霍尔经常在作品中利用刊登在报纸或杂志上的名人的照片，该版画的基础也是彼得•古金1975年拍摄的女王银婚纪念官方肖像照片。 沃霍尔被女王所具有的象征性形象的力量所吸引，用让人联想到英国邮票的长方形制作而成，而不是平时使用的正方形。4幅肖像画底色分别为紫色、蓝色、紫色、粉红色，其中粉红色图案最为华丽。为了让女王们更加光彩照人，沃霍尔追加制作了30件“皇家版”，并在画中撒上了钻石粉。最耀眼、最华丽的女王形象就这样形成了。 伊丽莎白二世似乎很喜欢沃霍尔的画。2012年为纪念即位60周年，她购买了4幅“皇家版”肖像画。这是她拥有的本人肖像画中唯一没有亲自摆姿势的作品。与一直活到96岁的女王不同，沃霍尔在1987年59岁的年纪就早早离开了人世。即使这样，他也实现了像女王一样出名的愿望。因为他成为了永远的流行艺术的皇帝。

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