韩美情报部门：“朝鲜有可能在11月美国中期选举前后按下‘核按钮’”. September. 15, 2022 07:55. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 据悉，韩美情报部门分析称，朝鲜提出的包括先发制人核打击在内的“核武法制化”牌，旨在积累第七次核试验名分，同时试图通过核裁军谈判扭转局面。 韩国军方消息人士14日表示：“韩美当局认为，核武法制化是为了在第七次核试验之前向国内外强调开发核武器的正当性。”也就是说，朝鲜把开发核武器的责任转嫁给美国的敌视政策，使韩美无核化构想不再奏效，表现出朝鲜核力量增强的自信。据悉，韩美当局认为，继战略核武器之后，一旦通过第七次核试验拥有战术核武器，朝鲜可以作为能同时对韩美进行核打击的拥核国家，将与美国在平等的关系中进行核裁军谈判。 据悉，韩美当局正在关注朝鲜在建党纪念日（10月10日）和中国国家主席习近平确定长期执政（连任第三届）的中国共产党第二十次全国代表大会（10月16日开幕）之前采取静中有动的行动后，有可能把美国中期选举（11月8日）前后定为“核挑衅的时机”。 韩国政府消息人士表示：“在中国最大政治活动期间，中国可能会克制挑衅，给习近平主席面子，然后在美国中期选举前后按下‘核按钮’，宣传拜登政府的对朝政策和对朝延伸遏制总体上失败。”

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