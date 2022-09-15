特殊教师选拔一年内骤减61%. September. 15, 2022 07:55. by 赵有萝记者 jyr0101@donga.com. 韩国特殊教育学生今年首次超过了10万人，但明年的特殊教师选拔人员比今年减少了61%。 教育部14日对全国17个市道教育厅的2023学年度公立幼儿园、小学、特殊学校（幼、小学）教员聘用规模进行了汇总，结果显示，明年将选拔422名幼儿园教员、3561名小学教员和349名特殊学校教员。 幼儿园、小学、特殊学校的新任用规模都比2022学年度有所减少。特别是特殊教师与2022学年度选拔894名相比，1年内减少了545名。幼儿园和小学分别减少了157人和197人。 特殊教育对象从2018年的90780名增加到今年的103659名等，在学龄人口减少的情况下持续增加。因此，特殊教师的选拔规模也一直呈现增加的趋势。但明年选拔人员时隔一年减少一半以上。 教育部解释说，在学龄人口减少的情况下，特殊教育对象增加也会有限，因此减少了教师招聘。教育部相关人士表示：“明年需要追加特殊教师的学校，除了定员外，还将安排定期聘用教师。” 对此，全国特殊教师工会担心：“特殊教育对象需要针对学生个人的教育，如果减少新招聘规模，现场情况将更加恶劣。”目前特殊教师的法定定员对比分配率为83%。 此外，随着学生人数的减少，明年小学教师选拔人员在10年内减少到一半以下：2013学年度从全国选拔7387名，2023学年度只选拔了3561名。

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