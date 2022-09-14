文政府太阳能事业等支援基金中的2600亿韩元“不当执行”. September. 14, 2022 07:58. by 崔惠? herstory@donga.com. 据调查，文在寅政府投入到太阳能事业等的电力产业基础基金中，约有2600亿韩元被不当执行。通过发行虚假税务计算表，夸大工程费或建设假栽培设施并获得贷款的事例被曝光。 国务调整室政府联合预防腐败推进团13日表示，从去年9月开始到今年8月为止，对电力基金事业进行了联合检查，结果揭发了2267件违法、不当事例。这是只对全国226个地方自治团体中的12个进行抽样调查的结果。此次被揭发的违法事例在检查对象2.1万亿韩元中占2616亿韩元（12.5%）。电力基金是通过每月扣除3.7%的电费后筹集的。 特别是太阳能等新再生能源支援事业6509件中，17.3%（1129件•1847亿韩元）得到了不良支援。用虚报工程费的税务计算表获得贷款后，取消计算表发放或与无登记企业签约的事例等被揭发。也有利用需要栽培设施才能在农地设置太阳能的这一点，建设假蘑菇栽培设施或昆虫饲养设施并获得贷款的事例。 国务调整室室长方文圭（音）表示：“在没有时间准备事业计划的情况下，强力推进新再生能源政策，我认为这是确认了很多不良、违法执行事例的原因。”政府决定委托对被揭发的案件进行调查，并将调查范围扩大到全国。

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