秋夕和壬辰倭乱. September. 13, 2022 08:02. . 秋夕（韩国的中秋节）是韩民族古老的节日。从《朝鲜王朝实录》来看，王室也经常在秋夕举行祭祀活动。只是可能是因为王室有很多国家祭祀和其他重要祭祀，所以感觉相对来说比较朴素。大部分年份的秋夕，并没有让人感觉秋夕的记录。当时没有全国的国民大移动，也不是公休日。“去文昭殿做亡祭。”这一程度就是全部，就像平时一样执行公务。如果说对先王的祭祀是国家正式活动的感觉，那么秋夕祭祀则给人一种王室家族私人活动的氛围。 尽管如此，节日还是节日，壬辰倭乱7年期间，秋夕是什么样子呢？壬辰倭乱爆发第一年的1592年中秋节，宣祖在义州。奖励战功者、处决罪犯、军士的服装问题、中国军队的军粮问题……没有提到秋夕。第二年的秋夕，更是忙得不可开交。因为他正在返回收复的汉阳的路上，秋夕那天住在黄海道凤山。即便如此，也有过像节日一样的事情。他与被倭军释放的王子们相遇，进行了家庭团聚。 此后在壬辰倭乱期间，有关秋夕的日程如出一辙。也有过简单的祭祀活动，但有可能没有记录到实录的程度。因为在战争结束后的记录中，记录秋夕活动的情况非常罕见。尽管如此，到了宣祖末年，王世子在秋夕日前来探望，那一天什么事都没有发生。从这一点看，壬辰倭乱时期的秋夕似乎有所不同。 老百姓的秋夕是怎样的呢？《乱中日记》中也没有关于秋夕的感想。李舜臣将军也忙于公务、担心传染病、担心家人。在战乱中，贵族们饿死，很多人过着悲惨的生活。对他们来说，秋夕是想都不敢想的。 据悉，新冠疫情之后时隔3年，今年的返乡客再次增加。也许还有时隔3年重逢的家属。但如果不是疫情，而是3年的战争，今年的秋夕会怎么样呢？我们能享受和平的节日和团圆，多亏了一直以来守护着、现在也在守护着国家的人们。

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