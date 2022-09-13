“金正恩贴身礼宾”，又有新女性登场. September. 13, 2022 08:03. by 崔智善 aurinko@donga.com. 负责朝鲜国务委员长金正恩礼仪的新随行人员受到了关注。这名女性在8日朝鲜政权建立纪念日“9·9”节活动中守护在金正恩身边进行了“贴身礼宾”。此人与在今年4月公开活动中被捕捉到的金正恩随行负责人不同，因此备受关注。 据朝鲜中央电视台等媒体报道，8日在平壤万寿台山麓举行的朝鲜政权成立74周年纪念庆典上，一名女性跟随金正恩同行。这名女性身穿黑色的正装、半扎的长发、戴着眼镜，在金正恩身后接过花束等，担任了礼宾工作。当天金正恩在第14届最高人民会议第7次会议上发表施政演说时，这名女性也随行在后。她被观察到在金正恩进入会场时手拿皮包和文件跟在后面。原先担任这一角色的劳动党副部长玄松月站在会场入口观看了这一幕。 最近在金正恩的公开活动中，有不少新面孔作为随行人员被发现，吸引了人们的视线。在2月26日的党支部书记大会和3月的平壤松新、松花大街竣工仪式上，还捕捉到了另一位短发女性。有人认为，她们有可能接替或分担了劳动党副部长金与正和副部长玄松月担任的随行秘书角色。据悉，韩国政府也在分析她们的身份。 此外，最近总管朝鲜经济的内阁总理金德勋的地位似乎正在提高。随着金正恩特别关注居民们的“衣食住”问题，金德勋的作用也自然而然地变大了。最近在国家防灾工作总结会议、全国老兵大会等公开活动中，金德勋的名字在政治局常务委员中最先被点名，因此有评价认为，金德勋作为总理是名副其实的二把手。

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