高物价-能源短缺，英国人“怀念像岩石一样的女王”. September. 13, 2022 08:03. by 趙은아 achim@donga.com. “伦敦桥塌了（London Bridge Is Down）。” 当地时间9日，记者抵达伦敦后坐上出租车并要求“去白金汉宫”时，在英国伦敦生活了25年的出租车司机穆罕默德·卡里尔做出了上述表示。“伦敦桥塌了”一词是意味着女王去世的英国王室代号。这意味着女王的去世就像伦敦桥倒塌一样，给英国带来巨大冲击。 记者在当地见到的英国人，对就像王室代号一样的女王的去世感到动摇。市民们称伊丽莎白二世女王是“精神支柱”。同时，在面临40年来最高物价和史无前例的能源困难等总体困境的情况下，人们对女王伊丽莎白二世去世表示了不安。伦敦地区报纸记者梅拉尼·麦克唐纳对记者说：“（因为丑闻）总理换了人，（因为女王的去世）国王也换了人。这一切都发生在一周之内，真是混乱不堪，”“因为是困难时期，我们会更加想念女王。” 英国新任首相特拉斯8日在英国伦敦唐宁街10号首相官邸前表示：“伊丽莎白二世女王是像岩石一样坚实的存在。在此基础上建设了现代英国。”在长达70年的在位期间，她与英国人一起见证了剧变的现代史，展现了毫不动摇的领导能力。 伊丽莎白二世女王8日逝世，享年96岁，当时她正在苏格兰贝尔莫勒城休假。她出生于1926年，1952年登上王位，是“权高责重”的象征，也是英国最长寿的君主，受到了英国人的尊重。她纠正了逐渐崩溃的王室重心，作为女性领导人表现出了卓越的领导能力。10日，女王的长子查尔斯三世以74岁的年龄登上了英国国王宝座。

한국어