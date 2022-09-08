一下雨地下停车场就会酿惨剧……政府应重新制定防止损失手册. September. 08, 2022 07:50. . 台风“轩岚诺”带来的破纪录暴雨导致庆尚北道浦项市两处公寓的地下停车场被水淹没，造成8人死亡。他们都在听到管理事务所广播，按要求去挪走停在地下车辆，结果遭遇惨祸。40年偕老的老夫妇双双被发现心脏骤停，50多岁的女性奇迹般地获救，但跟随母亲出门的初二儿子却死亡，令人气结无语。 一个月前，首都圈集中暴雨导致首尔市瑞草区大厦地下停车场出现死亡事故。接连发生的地下停车场惨案提醒人们，地下空间在水灾面前有多么脆弱。地下空间一旦开始浸水，流速就会加快，瞬间就会积满水。此次浦项公寓地下通道被水淹没用了不到10分钟。即使水位仅达到膝盖高度，人也很难行走，而且由于水压无法打开出入门，根本无法躲避。2016年台风“暹巴”袭来时，蔚山地下停车场出现了死亡者，2020年釜山暴雨当时，6人被困在疗养医院和酒店地下停车场后获救。 与危险度相比，对策过于松懈。像这次这样，在预报暴雨的情况下，就应该在下雨前把在地下的车开走，如果开始下雨，就不能去地下。但是管理事务所在地下停车场部分被水淹没后还进行了广播通知。在应对指南中，挪车广播的时间模糊地写作“预计浸水时”，因此，反而出现了在遵循指南的过程中发生加大损失的荒唐事。根据政府2017年制定的防水设施义务化规定，地下空间必须设置挡水设施和排水泵。但这是只适用于经常浸水地区的规定，而且没有追溯适用，因此像此次浦项公寓一样，很久以前建造的建筑物地下空间对浸水灾害毫无防备。 最近，为了确保停车空间，将地下挖得很深建造停车场的情况很多。由于气候变化，每小时降雨量超过100毫米的突袭暴雨正在频繁发生。政府和地方自治团体首先应重新制作并分发一无用处的旧水灾防止手册，大型建筑物地下停车场应尽快设置防水设施。此次浦项惨案也有附近河流突然泛滥的原因，因此有必要对全国河流进行安全检查。气象厅预测，另一场秋季台风可能对韩半岛产生影响。

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