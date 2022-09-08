一贯性和变化. September. 08, 2022 07:51. . 一贯性的人受欢迎。变化多端，变化频繁，难以让人信赖。因为一贯性包含着坚持不懈和诚实。弗朗西斯•皮卡比亚是一位远离一贯性的艺术家。每当出现新的样式时,他的作品风格就会改变。他不仅画画，还写诗、参与电影，还出版了杂志。总而言之，他是个不太稳重的人。他果真成功了吗？ 出生于巴黎的皮卡比亚在美术大学毕业后，第一次画了印象主义画作。1909年起陷入当时作为前卫艺术的立体主义，后来转为抽象画家，在见到马塞尔•杜尚之后，他成为了达达运动的核心成员。1921年以后，他把注意力转向超现实主义，投入到代表机械时代的抽象拼贴画工作中。后来他于1925年重新回到具象绘画，制作了《怪物们》系列作品，该肖像画也属于这一系列。画中的恋人被描写成既怪异又滑稽的样子。身穿灰色正装的男子抱着女人,试图强行亲吻，女人用手推开。为了强调被吓到的样子，女子的左眼被描绘成了两个瞳孔。男人的鼻子异常大，眼睛也竖着转。看标题，两人是初次见面。一见面该男子就如此大胆的横冲直撞！这足以让女人惊慌失措。 过于仓促的关系很快就会冷却。对于皮卡比亚来说，艺术似乎就是如此。每当重新见到印象主义、立体主义、达达、超现实主义、具象化、抽象主义等所有样式时，就会过早地陷入其中，并很快感到厌倦。 虚幻的经验是不存在的。皮卡比亚一生都在追求新的东西，最终以融合所有东西的属于自己的风格而名声大噪一时。的确，他也有一贯性。那就是，他一贯无视现有艺术的规范和习惯，不断试图进行改变。他是一位证明没有变化就会被淘汰的艺术家。就像毕加索那样。

한국어