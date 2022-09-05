安静的保持中心. September. 05, 2022 07:51. . 中国共产党第二十次全国代表大会将于10月16日在中国北京举行。每5年召开一次的党代会上，将选出领导今后5年的共产党领导层。此次党代会之所以受到特别关注，是因为它很可能成为确定中国国家主席习近平长期执政（三连任）的“加冕仪式”。 毛泽东主席从1949年到1976年去世终身执政，中国共产党决定，由多人分享毛泽东去世后留下的权力，名义上的最高领导人也要每十年更换一次。按惯例，2013年起执政的习近平主席此次应该被更换。但是，遵守30多年的惯例此次可能会被打破。 习主席的15年执政（到2027年为止）被认为是既定事实。连任四届直到2032年为止的分析，在一些人看来也占据上风。惯例只是第一次打破的时候最困难。习主席生于1953年，即使执政到2032年，也“不过”79岁。比现在80岁的美国总统拜登年龄小。美中矛盾加深、俄罗斯入侵乌克兰、台湾问题等国际局势也支持有实力的第一把手长期执政。此外，习主席还将获得超越现有职务的“人民领袖”的新称号。这样一来，四连任后继续以某种形式行使权力的可能性也很大。 韩国是否做好了应对所谓“一把手权力得强化”的“习皇帝的中国”的准备？韩国在面对习主席执政第一任和第二任的中国时，也暴露出了很多不成熟的一面。文在寅政府执政时期，他声称要解决中国对萨德的报复，牺牲了安保未来，递出了“三不”。中国主张，韩国甚至宣布限制萨德使用的“一限”。但韩国并没有获得什么。“限韩令”仍然没有得到解决。这是过早暴露筹码的“急躁外交”、一切都会顺利解决的毫无根据的“乐观外交”、想在幕后处理事情的“安静外交”同时起作用的结果。 这种外交痼疾又出现了复发的征兆。美国众议院议长南希·佩洛西上月初经台湾访问韩国，尹锡悦总统没有见她。回想起佩洛西议长访问台湾后中国发射横跨台湾上空的弹道导弹等表示强烈反对，就可以知道这是对中国的巨大关怀。但是从那里得到的是什么？反而从中国外交部那里听到了要求正式遵守“三不一限”的“训诫”。 最近举行韩中建交30周年活动时，韩国驻华大使馆内出现了萨德问题告一段落的乐观分析。但如果韩中两国之间没有明确协议，萨德问题只是模棱两可的缝合状态。中国随时都会再次打出萨德这张牌。 面对比现在更加走向密室的“习皇帝”中国的韩国，相反，一切都要明确和透明。所有外交决定都要以国家利益为依据，而且要比现在更加公开。如果按照以密室谋划、安静处理事情的权威主义中国方式发展，又会遭到打击。应该与国民进行更多的沟通，向国民进行更公开的说明。新任韩国驻华大使郑在浩在学者时期曾主张“是时候停止韩中之间的‘安静外交’了”。希望政府能证明这不是空话。

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